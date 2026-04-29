RTL+ zeigt U 17- und U 19-Europameisterschaften

RTL Deutschland hat sich umfassende Rechte an Länderspielen des DFB-Nachwuchses gesichert. Das Paket umfasst die jährlich stattfindenden U 17- und U 19-Europameisterschaften der Jahre 2026 bis 2028 bei Juniorinnen und Junioren.

Vor allem Partien mit deutscher Beteiligung sollen künftig bei RTL+ oder den "RTL Sport"-Kanälen bei YouTube und TikTok zu sehen sein. Den Auftakt macht ab dem 4. Mai die U 17-Juniorinnen-EM in Nordirland. Ende Juni folgen die U 19-Europameisterschaften der Junioren und Frauen ebenfalls mit deutscher Beteiligung. Für die Ende Mai beginnende U 17-Junioren-EM in Estland hat sich Deutschland nicht qualifiziert.