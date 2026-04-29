DER DFB
RTL+ zeigt U 17- und U 19-Europameisterschaften
RTL Deutschland hat sich umfassende Rechte an Länderspielen des DFB-Nachwuchses gesichert. Das Paket umfasst die jährlich stattfindenden U 17- und U 19-Europameisterschaften der Jahre 2026 bis 2028 bei Juniorinnen und Junioren.
Vor allem Partien mit deutscher Beteiligung sollen künftig bei RTL+ oder den "RTL Sport"-Kanälen bei YouTube und TikTok zu sehen sein. Den Auftakt macht ab dem 4. Mai die U 17-Juniorinnen-EM in Nordirland. Ende Juni folgen die U 19-Europameisterschaften der Junioren und Frauen ebenfalls mit deutscher Beteiligung. Für die Ende Mai beginnende U 17-Junioren-EM in Estland hat sich Deutschland nicht qualifiziert.
Kategorien: DER DFB, U 17-Juniorinnen, U 19-Frauen, U 17-Junioren, U 19-Junioren
Autor: sid
FAQ: Alle Infos zur U 17-EM in Nordirland
Vom 4. bis 17. Mai findet in Nordirland die Europameisterschaft der U 17-Juniorinnen statt. Deutschland ist erstmals seit 2023 wieder für eine EM-Endrunde qualifiziert. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Turnier.
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