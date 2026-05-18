U 19-Junioren
Wörns nominiert Kader fürs Slowakei-Spiel
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft absolviert zwischen dem 24. und 28. Mai einen letzten Lehrgang, bevor es einen knappen Monat später in die Vorbereitung auf die EM in Wales geht. Die Auswahl von Christian Wörns trifft am 27. Mai (ab 15 Uhr) in der MOL Academy in Dunajská Streda auf Gastgeber Slowakei. Der DFB-Trainer hat für die Partie nun 20 Spieler nominiert.
"Wir freuen uns auf das Spiel und vor allem auch darauf, dass wir uns, bevor es zur EM geht, in unserem Kreis noch einmal wiedersehen", sagt Wörns. "Wichtig war in der Organisation dieses Spiels, dass wir einen guten Gegner vor der Brust haben, gegen den wir Spieler sehen, die in den vergangenen beiden Jahren vermeintlich nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Zudem sehen wir diesen Lehrgang als wichtigen Baustein an, um den Teamspirit weiter zu fördern.“
Die deutsche U 19 trifft in der EM-Vorrunde am 28. Juni (ab 21 Uhr) im Central Park in Denbigh auf Dänemark, am 1. Juli (ab 21 Uhr) wartet im Racecourse Ground in Wrexham Gastgeber Wales, ehe es zum Gruppenabschluss am 4. Juli (ab 15 Uhr) erneut in Denbigh gegen Spanien geht.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
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