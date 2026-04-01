Christian Wörns: "Die EM-Quali ist ein brutales Nadelöhr"

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft fährt im Sommer zur Europameisterschaft nach Wales. In der entscheidenden Qualifikationsrunde setzte sich die Auswahl Christian Wörns gegen Schweden, Griechenland und Österreich durch. Im DFB.de-Interview schildert der Cheftrainer seine Eindrücke aus den vergangenen zehn Tagen - und blickt auf das Kontinentalturnier voraus.

DFB.de: Herr Wörns, Glückwunsch zur EM-Qualifikation. Wurden Ihre Nerven im entscheidenden Spiel gegen Österreich sehr strapaziert?

Christian Wörns: Durchaus. (lacht) Am Anfang hat man beiden Mannschaften angemerkt, dass es um viel geht. Da ist Druckresistenz einfach wichtig. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir eine reife Leistung gezeigt. Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen, waren effektiv. Das 1:3 darfst du vor der Halbzeit aber nicht fangen, da waren wir nicht konsequent genug.

DFB.de: Dieser Gegentreffer hat die Stimmung bei den rund 1200 Zuschauern etwas gedämpft - die Sinne der Mannschaft aber vielleicht zum richtigen Zeitpunkt geschärft?

Wörns: Das kann man so sehen. Und dann wissen die Österreicher auch, dass noch was geht, wenn sie das zweite Tor machen. Ein drittes hätte ihnen zum Weiterkommen gereicht. Der Ball lag wieder bei uns, und wir haben es - trotz der Ecke gegen uns in der letzten Minute - über die Zeit gebracht. Im Grunde genommen haben wir es uns aber schwerer gemacht, als es eigentlich war. Mit dem 4:1 hätten wir die Nerven von uns allen geschont, die Chancen dafür waren da.

DFB.de: Stichwort Druckresistenz. Die haben Sie von Beginn des Lehrgangs an eingefordert und als entscheidend ausgemacht.

Wörns: Auf jeden Fall. Die gibt es nirgends abgefüllt in Flaschen. Die musst du in solchen Spielen einfach bringen. Das sind wichtige Erfahrungen für die Spieler - mit viel Druck umzugehen, über Grenzen zu gehen. Zu spüren, wie sich das anfühlt, cool zu bleiben und solche Spiele zu gewinnen: Das gehört zum Profisein dazu und bringt die Jungs in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiter.

DFB.de: Wie bewerten Sie die Mannschaftsleistung über alle drei Qualispiele hinweg?

Wörns: Die ganze Mannschaft hat eine wirklich gute Leistung abgeliefert. Wir hatten keinen Spieler, der abgefallen ist. Nach erfolgreicher Qualifikation sagt sich das natürlich leichter, aber ich möchte unseren Ausbildungsauftrag noch mal betonen. Deshalb bedauere ich, dass wir zwei Jungs nicht eingesetzt haben. Für sie tut es mir leid.

DFB.de: Erstmals war eine deutsche U-Mannschaft während der EM-Qualifikation am DFB-Campus untergebracht. Die Spiele fanden im nahegelegen Dreieich statt, dreimal vor nahezu ausverkauftem Haus. Wie haben Sie die Bedingungen wahrgenommen?

Wörns: Ich liebe den Campus, das muss ich wirklich sagen. Für mich ist immer wichtig, dass die Rahmenbedingungen passen: Dass das Essen gut ist, die Zimmer und Plätze sowieso. Dazu nach Möglichkeit kurze Wege. All das war am Campus gegeben. In Dreieich habe ich viele Deutschland-Fahnen gesehen. Die Unterstützung dort hat uns auch geholfen.

DFB.de: Lassen Sie uns noch gemeinsam vorausblicken: Wie groß ist die Vorfreude auf das EM-Turnier in Wales?

Wörns: Mit dem Jahrgang 2005 hatten wir die Quali verpasst, umso mehr freuen wir uns jetzt mit dem Jahrgang 2007. Die EM-Quali ist ein brutales Nadelöhr. Du musst Erster werden und dich gegen starke Gegner durchsetzen. Österreich hat eine gute Mannschaft. Die Griechen waren wirklich unangenehm zu spielen. Und die Schweden waren in meinen Augen neben uns die beste Mannschaft. Das waren Spiele auf höchstem U 19-Niveau. Jetzt sind wir echt glücklich, dass wir es geschafft haben.

DFB.de: Was passiert in der Zwischenzeit bis dahin, gibt’s ein Trainingslager?

Wörns: Es steht noch ein kurzer Lehrgang inklusive eines Testspiels in der Slowakei auf unserem Plan, Mitte Mai. Danach planen wir ein Trainingslager für die unmittelbare EM-Vorbereitung. Dort holen wir uns - begleitet vom besten Staff überhaupt - den Feinschliff für Wales.