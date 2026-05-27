U 19 dreht Rückstand gegen die Slowakei

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihr letztes Spiel vor der EM in Wales in der MOL Academy in Dunajská Streda gegen Gastgeber Slowakei nach Rückstand 3:2 (1:1) gewonnen. Für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns traf Taycan Etcibasi von Borussia Dortmund in der 25. Minute zur Führung, die die Slowaken durch Samuel Kovacik (45.) vor und Adam Zulevic (47.) nach der Pause drehen konnten. Otto Stange vom Hamburger SV sorgte per verwandeltem Strafstoß für den Ausgleich (70.), Francis Onyeka vom VfL Bochum ebenfalls vom Punkt wenig später für den Sieg (80.).

"Es war ein richtiges Achterbahnspiel. Wir gehen erst in Führung, haben dann noch zwei Pfostentreffer, wo wir höher hätten führen können. Aber wir hatten auch viele einfache Fehler, wodurch wir in Rückstand geraten sind. Dann haben wir uns aber wieder rangekämpft und das Spiel über zwei Elfmeter gedreht", sagte Wörns nach dem Spiel.

Die deutsche U 19 trifft in der EM-Vorrunde am 28. Juni (ab 21 Uhr) im Central Park in Denbigh auf Dänemark, am 1. Juli (ab 21 Uhr) wartet im Racecourse Ground in Wrexham Gastgeber Wales, ehe es zum Gruppenabschluss am 4. Juli (ab 15 Uhr) erneut in Denbigh gegen Spanien geht.