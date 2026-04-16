U 19-EM: DFB-Team gegen Wales, Dänemark und Spanien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft trifft bei der Europameisterschaft vom 28. Juni bis zum 11. Juli 2026 in Wales in Gruppe A auf die Auswahl der Gastgeber, Dänemark und Rekordeuropameister Spanien. Das ergab die Auslosung in der Wrexham University am heutigen Donnerstagmittag.

Das Team von DFB-Trainer Christian Wörns hatte sich im März in der zweiten und entscheidenden EM-Qualifikationsrunde mit sieben Punkten gegen Schweden, Griechenland und Österreich durchgesetzt und spielt im Sommer in Wales nicht nur um seinen dritten EM-Titel nach 2008 und 2014, sondern kann sich auch für die U 20-Weltmeisterschaft 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan qualifizieren.

Acht Teams, vier Spielorte

Die acht für die EM qualifizierten Teams wurden in Wrexham in zwei Vierergruppen gelost, wobei sich die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für das Halbfinale qualifizieren. Gespielt wird in Wales im Bangor City Stadion, im The Oval in Caernarfon, in Denbeigh im Central Park sowie in Wrexham im Racecourse Ground. Titelverteidiger Niederlande hat sich nicht für die Endrunde qualifiziert, Vizeeuropameister und Rekordchampion ist Spanien mit neun Titeln.

Wörns wird mit seinem EM-Kader vor der Abreise nach Großbritannien vom 16. bis 22. Juni noch zu einem Vorbereitungslehrgang zusammenkommen. Zuvor bestreitet der DFB-Nachwuchs Ende Mai noch ein Länderspiel. Der genaue Spieltermin, Gegner und Ort stehen noch nicht fest.

Die EM-Gruppen

Gruppe A

Wales

Dänemark

Deutschland

Spanien

Gruppe B

Kroatien

Serbien

Italien

Ukraine