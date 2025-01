// U 19-Junioren

EM-Qualifikation: U 19 startet gegen Andorra

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft startet heute (ab 19 Uhr) in die erste Qualifikationsrunde zur EM 2025 in Rumänien gegen Andorra. Am Freitag trifft das Team von Trainer Hanno Balitsch zudem auf Zypern und am nächsten Montag auf Ungarn.