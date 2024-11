Nach dem erfolgreichen Auftakt in die erste Runde der EM-Qualifikation mit dem 2:0 gegen Gastgeber Andorra kann die deutsche U 19-Nationalmannschaft heute (ab 15 Uhr) gegen Zypern schon einen großen Schritt in Richtung nächste Runde machen. Gewinnt das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch gegen die punktlosen Zyprer, kann bei Schützenhilfe Ungarns gegen Andorra heute Abend (ab 19 Uhr) schon vorzeitig einer der beiden ersten Plätze sicher sein, die die Teilnahme an der zweiten Stufe der Qualifikation im Frühjahr 2025 garantieren.

Die deutsche Aufstellung: Schmitt - Kabar, Jeltsch, Dal, Brunner, Dardai, Moerstedt, Darvich (K), El Mala, Bulut, Kritzer.

"Zypern hat im ersten Spiel gegen Ungarn am Anfang sehr hoch gepresst", sagt Hanno Balitsch. "Wir müssen das Selbstverständnis haben, Lösungen zu finden bei der Qualität, die wir haben. Wir brauchen die richtige Einstellung."