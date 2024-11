Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist mit einem 2:0 (1:0) gegen Gastgeber Andorra in die erste Runde der EM-Qualifikation gestartet. Robert Ramsak von RB Leipzig erzielte in Andorra la Vella bereits in der achten Minute die Führung für das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch, Paris Brunner (Cercle Brügge) legte in der 55. Minute per Foulelfmeter zum Endstand nach. Said El Mala war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden.

"Andorra war ein leidenschaftlicher Gegner, hat immer gut dagegengehalten. Wir sind nicht so in unseren Rhythmus gekommen und haben es verpasst, nach dem frühen Tor nachzulegen", sagte Hanno Balitsch. "Wir waren zu ungenau, haben uns vor dem Ball zu wenig bewegt und unnötig viel zugelassen. Den Arbeitssieg nehmen wir mit, wissen aber auch, dass so eine Leistung nicht immer reichen wird."

Am Freitag (ab 15 Uhr) geht es im zweiten Spiel der Gruppe 2 an selber Stelle gegen Zypern, das zum Auftakt 1:3 gegen Ungarn verlor. Zum Abschluss wartet am Montag (ab 19 Uhr) auch in Andorra la Vella das Duell mit den Magyaren. Die beiden Gruppenersten und der beste Drittplatzierte der 13 Pools erreichen die zweite Qualifikationsrunde im Frühjahr 2025. Dort werden nur die Gruppensieger einen Platz bei der EM-Endrunde buchen.