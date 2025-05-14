Die deutsche U 19-Junioren-Nationalmannschaft startet mit einem Lehrgang in Dänemark in die Vorbereitung auf die EM-Endrunde, die vom 13. bis 26. Juni in Rumänien stattfinden wird. Im Rahmen der viertägigen Maßnahme in Horsens bestreitet der DFB-Nachwuchs heute (ab 12 Uhr, live bei Sky) in der Nordstern Arena ein Testspiel gegen die dänische Auswahl. Cheftrainer Hanno Balitsch hatte einen 19-köpfigen Kader für das Nachbarschaftsduell nominiert.

Die deutsche Startelf: Heide - Reich, Dabrowski, Wurm, Hennig - Lenz - Penna, Onos, Ouedraogo, Zeitler - Ramsak (K).

"Genau der richtige Gradmesser"

"Wir treffen im letzten Test vor der EURO mit Dänemark auf einen EM-Teilnehmer der Parallelgruppe, der für mich ein heißer Halbfinalkandidat ist", sagt Balitsch. "In Horsens wartet damit genau der richtige Gradmesser für unsere Spieler, um sich für den endgültigen EM-Kader zu empfehlen."

Die DFB-Auswahl trifft sich am 2. Juni zur EM-Vorbereitung und zum Turnierauftakt am 14. Juni auf die Niederlande. Danach geht es am 17. Juni gegen England. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am 20. Juni das Duell mit Norwegen. Für die EURO qualifiziert hatte sich die deutsche U 19 im März mit Siegen gegen Slowenien (2:0), Finnland (2:1) und Irland (1:0).