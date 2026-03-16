Wörns nominiert Kader für EM-Qualifikation in Dreieich

Für die deutsche U 19-Nationalmannschaft geht es zwischen dem 25. und 31. März in der zweiten und entscheidenden Qualifikationsrunde um ein EM-Ticket. Das Miniturnier mit vier Teams findet im maxworx Sportpark im hessischen Dreieich statt. Dafür hat DFB-Trainer Christian Wörns nun seinen 21-köpfigen Kader bekanntgegeben.

"Die heiße Phase beginnt", sagt Wörns. "Mit Schweden, Griechenland und Österreich haben wir drei starke Gegner vor der Brust, die uns alles abverlangen werden. Alle drei Nationen haben in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt, dass sie Spieler im Jugendbereich sehr gut ausbilden und diese das Potenzial mitbringen, den Sprung in höherklassige Ligen, unter anderem in die Bundesliga, zu schaffen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die drei Spiele, vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass wir auf 'eigenem Boden' sind und sowohl auf dem DFB-Campus als auch in Dreieich beste Bedingungen vorfinden, um uns optimal vorzubereiten und vor heimischer Kulisse tollen Fußball zu zeigen."

Am 25. März (ab 18 Uhr) trifft die DFB-Auswahl zunächst auf Schweden. Danach folgen die Spiele am 28. März (ab 18 Uhr) gegen Griechenland und am 31. März (ab 18 Uhr) gegen Österreich. Nur der Gruppensieger sichert sich das Ticket für die EM-Endrunde, die vom 28. Juni bis 11. Juli 2026 in Wales stattfindet.