2:1 gegen Ungarn: U 19 sichert sich Gruppensieg

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft ist als Gruppensieger in die nächste EM-Qualifikationsrunde eingezogen. Zum Abschluss der 1. Runde bezwang das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch Ungarn knapp mit 2:1 (0:1). Bereits vor der Partie waren beide Mannschaften nach Siegen über Zypern und Gastgeber Andorra für die nächste Runde qualifiziert.

"Das war ein verdienter Sieg. Es war unsere beste Leistung dieser 1. EM-Qualifikationsrunde", so DFB-Coach Balitsch. "Die Mannschaft hat sich auch durch den unglücklichen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Jungs haben an sich geglaubt, waren über 90 Minuten das bessere Team und haben das Spiel hochverdient gedreht. Wir hatten noch einige Topchancen und haben je einmal den Pfosten und die Latte getroffen. Also alles in allem ein hochverdienter Sieg."

Doppelschlag binnen drei Minuten

Lange Zeit sah es nicht nach einem Erfolg der DFB-Junioren aus, die zwar gut spielten, die Torchancen jedoch nicht verwerteten. Auf der Gegenseite sorgte ein Handelfmeter von Benedek Simon kurz vor der Halbzeitpause sogar für die ungarische Führung. Die hatte auch bis tief in die zweite Hälfte Bestand, ehe sich Deutschland für den starken Auftritt belohnte: Ein Doppelschlag von Robert Ramsak (75.) und Paris Brunner (78.) drehte das Spiel noch zu Gunsten des DFB-Teams.

Die zweite Qualifikationsrunde wird im März 2025 in Portugal ausgetragen. Nur die sieben Gruppenersten buchen das Ticket für die EM-Endrunde, die vom 13. bis 26. Juni 2025 in Rumänien ausgetragen wird.