Mit Malanga im Sturm: So startet die U 19 gegen Norwegen

U 19-Junioren

EM-Härtetest: U 19 trifft auf die Slowakei

Die deutsche U 19 absolviert derzeit einen Lehrgang, bevor es knapp einen Monat später in die heiße Phase der Vorbereitung auf die EM in Wales geht. Höhepunkt ist das Länderspiel gegen die Slowakei heute (ab 15 Uhr) in Dunajská Streda.