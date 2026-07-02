Mit einem überzeugenden 4:0 gegen Gastgeber Wales hat die deutsche U 19-Junioren-Nationalmannschaft vorzeitig den Einzug in das EM-Halbfinale klargemacht - und damit auch das Ticket zur U 20-WM 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan gelöst. Was sagen Trainer, Torwart und Kapitän dazu? DFB.de hat Stimmen zum Spiel in Wrexham.

Trainer Christian Wörns: "Es war eine souveräne Leistung. Wir wollten auch mal zu Null spielen, das ist uns heute geglückt. Vorne waren wir kaltschnäuzig und effizient. Jeder hat für jeden gearbeitet, so kann es weitergehen. Wir sind happy, unser Minimalziel erreicht zu haben. Wir müssen uns gegen Spanien aber steigern. Dort werden wir personell ein bisschen was probieren. Beim einen oder anderen Spieler will ich sehen, wie der Leistungsstand ist. Wir werden das Spiel aber nicht herschenken, alle können sich für einen Einsatz im Halbfinale empfehlen."

Kapitän Francis Onyeka: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und nichts zugelassen. Vorne haben wir unsere Chancen genutzt. Wir sind glücklich darüber, im Halbfinale zu sein. Gegen Spanien wollen wir alles geben, um Gruppenerster zu werden. Wir haben zusammen angegriffen und zusammen verteidigt. Es ist immer das Wichtigste, dass du mit elf Mann verteidigst und nicht zu acht oder zu siebt. Heute haben wir hinten gar nichts zugelassen."

Torwart Florian Hellstern: "Wir sind überglücklich, dass wir das Spiel gezogen haben und im Halbfinale stehen. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns für unsere Arbeit belohnt. In der zweiten Halbzeit war es dann wichtig, die Null zu halten, und das haben wir kämpferisch bis zum Ende durchgehalten. Heute feiern wir ein bisschen, morgen regenrieren wir und dann bereiten wir uns auf Spanien vor. Sie sind individuell sehr stark, aber als Team können wir auch das schaffen."