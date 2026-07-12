U 19-Junioren
Video: U 19 unterliegt im EM-Finale
Die EM-Reise der deutschen U 19-Junioren ist erst im Finale geendet. Nach einem erfolgreich gespielten Turnier in Wales musste sich das Team von DFB-Trainer Christian Wörns schließlich gegen Spanien mit 0:2 geschlagen geben. DFB.de zeigt die Highlights des Endspiels in Wrexham im YouTube-Video.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Otto Stange geteilter EM-Torschützenkönig 2026
Otto Stange ist Torschützenkönig der U 19-Europameisterschaft. Der DFB-Stürmer erzielte bei dem Turnier in Wales vier Tore. Die Auszeichnung teilt sich Stange mit dem Spanier José Antonio Morante.
0:2 gegen Spanien: U 19-Junioren verpassen EM-Titel
Die deutschen U 19-Junioren haben das Finale der Europameisterschaft 2026 in Wales verloren. Die Auswahl von Cheftrainer Christian Wörns unterlag Rekordsieger in Wrexham Spanien mit 0:2 (0:1).
EM-Finale gegen Spanien: Das ist die deutsche Startelf
Im Endspiel der EM 2026 in Wales treffen die deutschen U 19-Junioren heute (ab 20 Uhr MESZ) auf Spanien. Die Startelf: Hellstern - Pinto Pedrosa, Schmetgens, Nink, Mamuzah Lum, Culbreath, Stange, Onyeka (C), Reimers, Erlein, Catovic.