Video: U 19 unterliegt im EM-Finale

Die EM-Reise der deutschen U 19-Junioren ist erst im Finale geendet. Nach einem erfolgreich gespielten Turnier in Wales musste sich das Team von DFB-Trainer Christian Wörns schließlich gegen Spanien mit 0:2 geschlagen geben. DFB.de zeigt die Highlights des Endspiels in Wrexham im YouTube-Video.