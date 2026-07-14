U 19-Junioren
Pinto Pedrosa und Stange in "Elf der EM" gewählt
Die deutschen U 19-Junioren stellen zwei Spieler im "Team des Turniers" bei der UEFA Europameisterschaft in Wales: Rechtsverteidiger Rafael Pinto Pedrosa und Stürmer Otto Stange, der auch geteilter EM-Torschützenkönig wurde, wurden von den technischen Beobachtern der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in die "Elf der EM" gewählt. Das Gros der Auswahl stellt Europameister Spanien mit sechs Akteuren.
Die UEFA hob unter anderem Pedrosas "taktisches Verständnis" und seine "Anpassungsfähigkeit" hervor. Otto Stange, der sich den Titel des Torschützenkönigs mit dem Spanier José Antontio Morante teilt, besäße eine "beeindruckende Fähigkeit, seine Schnelligkeit bei Übergängen in die Offensive einzusetzen, um Räume zu nutzen und eine Gefahr für die gegnerische Mannschaft darzustellen", so die UEFA.
Das "Team des Turniers": Manu Gonzalez (Spanien) - Rafael Pinto Pedrosa (Deutschland), Mario Rivas (Spanien), Andrea Natali (Italien), Danylo Malov (Ukraine) - Thiago Pitarch (Spanien), Xavi Espart (Spanien), Quim Junyent (Spanien), Pavlo Liusin (Ukraine) - José Antonio Morante (Spanien), Otto Stange (Deutschland).
Das sagt Trainer Wörns zur EM
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: uefa/dfb
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