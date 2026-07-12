U 19-Junioren
Otto Stange geteilter EM-Torschützenkönig 2026
Otto Stange ist Torschützenkönig der U 19-Europameisterschaft. Der DFB-Stürmer erzielte bei dem Turnier in Wales vier Tore. Die Auszeichnung teilt sich Stange mit dem Spanier José Antonio Morante.
Beim 4:3-Auftakt gegen Dänemark steuerte der Hamburger einen Doppelpack bei, gegen Wales gelang ihm das zwischenzeitliche 3:0 und im Halbfinale gegen die Ukraine leitete er durch seinen wichtigen Ausgleichstreffer den Finaleinzug ein. Damit tritt Stange in die Fußstapfen von Said El Mala und Max Moerstedt, die bei der U 19-EM im Vorjahr mit jeweils vier Treffern ebenfalls geteilte Torschützenkönige wurden.
Francis Onyeka kam auf drei Treffer bei der EM. Der deutsche Kapitän war in der Qualifikationsrunde der beste Torschütze aller Mannschaften (elf Tore).
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Video: U 19 unterliegt im EM-Finale
Die EM-Reise der deutschen U 19-Junioren ist erst im Finale geendet. Nach einem erfolgreich gespielten Turnier in Wales musste sich das DFB-Team schließlich gegen Spanien mit 0:2 geschlagen geben. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.
0:2 gegen Spanien: U 19-Junioren verpassen EM-Titel
Die deutschen U 19-Junioren haben das Finale der Europameisterschaft 2026 in Wales verloren. Die Auswahl von Cheftrainer Christian Wörns unterlag Rekordsieger in Wrexham Spanien mit 0:2 (0:1).
EM-Finale gegen Spanien: Das ist die deutsche Startelf
Im Endspiel der EM 2026 in Wales treffen die deutschen U 19-Junioren heute (ab 20 Uhr MESZ) auf Spanien. Die Startelf: Hellstern - Pinto Pedrosa, Schmetgens, Nink, Mamuzah Lum, Culbreath, Stange, Onyeka (C), Reimers, Erlein, Catovic.