U 19-Junioren

Otto Stange geteilter EM-Torschützenkönig 2026

12.07.2026
Torschützenkönige unter sich: Otto Stange (M.) und Spaniens José Antonio Morante Foto: Dave Thompson/picture-alliance/DFB

Otto Stange ist Torschützenkönig der U 19-Europameisterschaft. Der DFB-Stürmer erzielte bei dem Turnier in Wales vier Tore. Die Auszeichnung teilt sich Stange mit dem Spanier José Antonio Morante. 

Beim 4:3-Auftakt gegen Dänemark steuerte der Hamburger einen Doppelpack bei, gegen Wales gelang ihm das zwischenzeitliche 3:0 und im Halbfinale gegen die Ukraine leitete er durch seinen wichtigen Ausgleichstreffer den Finaleinzug ein. Damit tritt Stange in die Fußstapfen von Said El Mala und Max Moerstedt, die bei der U 19-EM im Vorjahr mit jeweils vier Treffern ebenfalls geteilte Torschützenkönige wurden. 

Francis Onyeka kam auf drei Treffer bei der EM. Der deutsche Kapitän war in der Qualifikationsrunde der beste Torschütze aller Mannschaften (elf Tore).

Kategorien: U 19-Junioren

Autor: dfb

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