4:0 gegen Wales: U 19-Junioren stehen im EM-Halbfinale

Die deutschen U 19-Junioren stehen vorzeitig im Halbfinale der U 19-Europameisterschaft in Wales. Nach dem Auftaktsieg gegen Dänemark gewann das Team von Chefcoach Christian Wörns in Wrexham auch das zweite Gruppenspiel gegen die Gastgeber mit 4:0 (2:0). Die Tore von Francis Onyeka (21.), Montrell Culbreath (30.), Otto Stange (58.) und Jykese Fields (90.+3) entschieden das Spiel für die DFB-Auswahl. Durch den Einzug ins Halbfinale hat die Mannschaft zudem das Ticket zur U 20-WM 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan gelöst.

Im Racecourse Ground starteten die Waliser aktiver und hatten durch Noah Williams die erste Abschlusschance des Spiels neben das deutsche Tor (9.). Deutschland übernahm allerdings schnell die Spielkontrolle und schnürte die Gastgeber in deren Hälfte ein, Stange suchte den ersten deutschen Abschluss nach 15 Minuten.

Doppelpack bringt DFB-Team auf Kurs

Das DFB-Team wurde immer besser und ging so auch verdient in Führung. Culbreath setzte sich im Laufduell über die rechte Seite durch und bediente im Strafraum Onyeka, der aus der Drehung ins lange Eck zum 1:0 abschloss (21.). Neun Minuten später erhöhte Culbreath nach einer Flanke von Moritz Reimers per Kopf aus kurzer Distanz auf 2:0 (30.). Die nächste Gelegenheit hatte Rafael Pinto Pedrosa per Freistoß aus zentralen 20 Metern, scheiterte jedoch an der Mauer (39.).

Nach dem Seitenwechsel wurde es erstmals in der 51. Minute gefährlich, als Mirza Catovic nach einem Freistoß aufs Tor köpfte. Die walisische Abwehr klärte die Situation aber, bevor ein Deutscher zum Nachschuss hätte kommen können. Boris Mamuzah Lum (52.) und Stange (54.) verbuchten die nächsten deutschen Versuche auf das Tor der Gastgeber oder knapp daneben. Doch die beiden sorgten in der nächsten Aktion für das 3:0. Mamuzah Lum steckte perfekt auf Stange durch, der vor Keeper Logan Stretch cool blieb und den Ball an ihm vorbei in den Kasten bugsierte (58.).

Fields setzt den Schlusspunkt

Den nächsten guten Angriff initiierten Reimers und Onyeka, doch ein walisisches Bein verhinderte den freien Schuss der Torschützen (67.). Dasselbe Duo spielte sich zwei Minuten später wieder in den Fokus, Onyeka bekam aber zu wenig Druck hinter seinen Kopfball. Die vielen Wechsel auf beiden Seiten in dieser Phase verlangsamten den Spielfluss, sodass kein sich Team gefährlich dem gegnerischen Tor annähern konnte.

In den Schlussminuten versuchte Wales, angefeuert vom heimischen Publikum, auf das erste Tor bei ihrer Heim-EM zu drängen. Die Deutschen konzentrierten sich verstärkt auf die Defensive und versuchten es hin und wieder mit Kontern. Nach einem dieser Konter wurde der eingewechselte Kacper Koscierski im Strafraum gefoult, den Strafstoß setzte Onyeka jedoch an die Latte (90.). Nur drei Minuten darauf sollte doch noch das 4:0 fallen: Koscierski flankte in den Strafraum, wo Joker Jykese Fields am höchsten stieg und einköpfte (90.+3).

Vor dem deutschen Spiel siegte Spanien bereits gegen Dänemark, wodurch die Iberer neben den Deutschen für die nächste Runde qualifiziert sind. Im dritten Gruppenspiel geht es deshalb noch um den Gruppensieg. Die Partie gegen die Spanier findet am Samstag (ab 15 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) in Denbighshire statt.