Die deutschen U 19-Junioren stehen nach dem 4:0 gegen Gastgeber Wales vorzeitig im Halbfinale der U 19-Europameisterschaft. Francis Onyeka (21.), Montrell Culbreath (30.), Otto Stange (58.) und Jykese Fields (90.+3) trafen zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Wrexham im YouTube-Video.