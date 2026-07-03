U 19-Junioren
U 19-EM im Video: Vier Tore fürs Halbfinale
Die deutschen U 19-Junioren stehen nach dem 4:0 gegen Gastgeber Wales vorzeitig im Halbfinale der U 19-Europameisterschaft. Francis Onyeka (21.), Montrell Culbreath (30.), Otto Stange (58.) und Jykese Fields (90.+3) trafen zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Wrexham im YouTube-Video.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Wörns: "Jeder hat für jeden gearbeitet"
Mit einem überzeugenden 4:0 gegen Gastgeber Wales hat die deutsche U 19 vorzeitig den Einzug ins EM-Halbfinale geschafft und damit das Ticket für die WM 2027 gelöst. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel in Wrexham.
4:0 gegen Wales: U 19-Junioren stehen im EM-Halbfinale
Die deutschen U 19-Junioren stehen vorzeitig im Halbfinale der U 19-EM in Wales. Nach dem Auftaktsieg gegen Dänemark gewann das Team von Chefcoach Christian Wörns in Wrexham auch das zweite Gruppenspiel gegen die Gastgeber mit 4:0 (2:0).
Das ist die Startelf gegen Wales
Heute (ab 21 Uhr) winkt der deutschen U 19 bei einem Sieg über Wales in Wrexham womöglich schon der Halbfinaleinzug. Die Startelf: Hellstern - Pinto Pedrosa, Schmetgens, Nink, Mamuzah Lum, Culbreath, Stange, Onyeka (C), Reimers, Erlein, Catovic.