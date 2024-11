Der Sprung in die zweite Runde der EM-Qualifikation im Frühjahr 2025 ist nach Siegen gegen Gastgeber Andorra und Zypern bereits geschafft, jetzt geht es für die deutsche U 19-Nationalmannschaft darum, die erste Gruppenphase als Sieger abzuschließen. Dazu benötigt die Mannschaft von Cheftrainer Hanno Balitsch heute (ab 19 Uhr) in Andorra la Vella gegen die ebenfalls verlustpunktfreien Ungarn wegen der besseren Tordifferenz nur ein Remis.

Die deutsche Startelf: Heide - Da Silva Moreira, Kabar, Jeltsch, Dal, Brunner, Dárdai, Darvich (K), El Mala, Herrmann, Ouedraogo.

"Unser Ziel war es von Anfang an, in dieser interessanten Gruppe Platz eins zu holen, das kann hinsichtlich der Lostöpfe bei der Auslosung zur zweiten Runde auch von Vorteil sein", sagt Hanno Balitsch. "Ungarn hat eine Spielidee aus einer Kompaktheit heraus. Wichtig ist, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern. Das erste Spiel war okay, das zweite gut, zum Abschluss ist es das Ziel, eine sehr gute Leistung zu zeigen."