Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel der ersten Runde der EM-Qualifikation gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung zweiter Qualifikationsrunde gemacht. Nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen Gastgeber Andorra vor drei Tagen gewann das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch auch gegen Zypern 3:1 (2:0) und kann bei einem Sieg Ungarns gegen Andorra heute Abend (ab 19 Uhr) schon vorzeitig einer der beiden ersten Plätze sicher machen, die die Teilnahme an der zweiten Stufe der Qualifikation im Frühjahr 2025 garantieren. Im abschließenden Spiel geht es am Montag (ab 19 Uhr) gegen die Ungarn.

"Heute war es über 65 Minuten ein gutes Spiel. Wir haben gegen einen unangenehmen Gegner unsere fußballerische Klasse gezeigt. Die Mischung hat gestimmt", sagte Hanno Balitsch. "Nach dem dritten Tor haben die Jungs es dann ein wenig schleifen lassen und gegen eine Mannschaft, die bis zum Schluss alles reingeworfen hat, noch ein unnötiges Gegentor bekommen".

Zwei Foulelfmeter brachten den DFB-Nachwuchs in Andorra la Vella in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Zunächst verwandelte Paris Brunner (29.), dann traf auch Noah Darvich vom Punkt (38.). Brunner legte mit seinem dritten Treffer in der aktuellen Qualifkation in der 57. Minute nach, ehe die Zyprer durch Constantinos Poursaitides (72.) verkürzen konnten.