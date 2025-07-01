U 19-EM: Drei Deutsche in der Mannschaft des Turniers

Besondere Auszeichnung für Said El Mala, Max Moerstedt und Winners Osawe: Das Trio aus der deutschen U 19-Nationalmannschaft ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in die Mannschaft des Turniers bei der U 19-EM berufen worden. Das gab die UEFA am Montag bekannt. In Rumänien war das DFB-Team erst durch ein dramatisches 5:6 nach Verlängerung im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden.

Der 19 Jahre alte Moerstedt von der TSG Hoffenheim und der ein Jahr jüngere El Mala vom 1. FC Köln hatten sich mit jeweils vier Turniertoren Platz eins in der Torschützenliste mit dem Niederländer Kees Smit und Pablo Garcia aus Spanien geteilt. Der 18 Jahre alte Osawe, unter Vertrag beim 1. FC Nürnberg, spielte ab dem zweiten Gruppenspiel jede EM-Minute für die deutsche Mannschaft.