U 19-Junioren
U 19-EM: Drei Deutsche in der Mannschaft des Turniers
Besondere Auszeichnung für Said El Mala, Max Moerstedt und Winners Osawe: Das Trio aus der deutschen U 19-Nationalmannschaft ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in die Mannschaft des Turniers bei der U 19-EM berufen worden. Das gab die UEFA am Montag bekannt. In Rumänien war das DFB-Team erst durch ein dramatisches 5:6 nach Verlängerung im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden.
Der 19 Jahre alte Moerstedt von der TSG Hoffenheim und der ein Jahr jüngere El Mala vom 1. FC Köln hatten sich mit jeweils vier Turniertoren Platz eins in der Torschützenliste mit dem Niederländer Kees Smit und Pablo Garcia aus Spanien geteilt. Der 18 Jahre alte Osawe, unter Vertrag beim 1. FC Nürnberg, spielte ab dem zweiten Gruppenspiel jede EM-Minute für die deutsche Mannschaft.
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Autor: sid
Wörns nominiert Kader für U 19-EM
Für die U 19-EM in Wales hat Chefcoach Christian Wörns 20 Talente aus 14 Klubs nominiert. "Es gibt den ein oder anderen Härtefall, am liebsten hätten wir 40 Spieler mitgenommen", so der DFB-Trainer.
FAQ: Alles Wichtige zur U 19-EM in Wales
Die deutsche U 19 hat sich für die EM in Wales qualifiziert. Dort spielt das Team von Christian Wörns nicht nur um die kontinentale Krone, sondern auch um die WM-Teilnahme auf U 20-Ebene. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.
Christian Wörns verlängert beim DFB
Er hat die U 19-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Wales geführt. Nun verlängert der DFB den Vertrag von Christian Wörns. "Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit", sagt der jetzige Cheftrainer des Jahrgangs 2007.