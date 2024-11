Die U 19-Nationalmannschaft ist mit einem 2:0 gegen Gastgeber Andorra erfolgreich in die erste EM-Qualifikationsrunde gestartet. Im DFB.de-Interview spricht Stürmer Max Moerstedt über das Auftakspiel und die Dynamik im Team.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Auftakt in die EM-Qualifikation. Wie hast du das Spiel insgesamt erlebt?

Max Moerstedt: Grundsätzlich sind wir alle glücklich, dass wir gewonnen haben. Darum ging es vorrangig. Wir wissen jedoch, dass es nicht unser bestes Spiel war und wir vielleicht auch höher hätten gewinnen können.

DFB.de: Nach dem Spiel hat Trainer Hanno Balitsch auf Verbesserungsbedarf in der Präzision, der Bewegung ohne Ball und der Abwehrarbeit hingewiesen und betont, dass eine solche Leistung in Zukunft nicht immer ausreichend sein wird. Wo genau wollt ihr euch gegen den Ball steigern?

Moerstedt: Wir sollten vor allem als Team gegen den Ball arbeiten. Aber auch mit dem Ball brauchen wir mehr Bewegung. Gegen Andorra war das insgesamt zu statisch von uns, weshalb wir wenig Chancen kreiert haben. Defensiv dürfen wir uns zudem keine individuellen Fehler erlauben, weil das den Gegner immer wieder einlädt.

DFB.de: Was war der entscheidende Faktor für den Sieg?

Moerstedt: Letztlich die individuelle Qualität. Wir haben aus unseren wenigen Chancen zwei Tore gemacht.

DFB.de: Du hast die Vorlage für das 1:0 gegeben. Was hattest du dir persönlich für das Spiel vorgenommen, wie schätzt du im Nachhinein deine eigene Leistung ein?

Moerstedt: Ich denke, dass jeder von uns besser hätte spielen können. Als Stürmer war es für mich wichtig, dem Team in einem Spiel, in das wir als Favorit gehen, mit Toren und Vorlagen zu helfen. Dass es am Ende nur 2:0 ausgegangen ist, ist nicht ideal.

DFB.de: Das Spiel fand auf Kunstrasen statt. Inwiefern hat der ungewohnte Untergrund eure Spielweise beeinflusst?

Moerstedt: Es war schon anders und auch schneller. Natürlich ist das nicht ideal für die Gelenke, aber letztlich haben beide Teams die gleichen Gegebenheiten und müssen trotzdem performen. Deshalb soll das keine Ausrede für eine ausbaufähige Leistung sein.

DFB.de: Viele aus der Mannschaft wurden vergangene Saison zusammen Europa- und Weltmeister mit der U 17. Wie gelingt euch als Team die Integration der neuen Jungs?

Moerstedt: Es läuft ganz gut. Wir kennen uns alle auch aus unseren Vereinen, unabhängig von der Nationalmannschaft. Wir sind ein eingeschworener Trupp, die Teamchemie, auch außerhalb des Platzes, ist top. Genau deshalb sind wir bislang erfolgreich.

DFB.de: Stimmst du zu, dass das abschließende Qualifikationsspiel gegen Ungarn wohl das entscheidende sein wird?

Moerstedt: Meiner Meinung nach werden es die beiden kommenden Spiele sein, sowohl gegen Zypern als auch gegen Ungarn. Natürlich haben wir nach dem letzten Spiel die Klarheit, wievielter wir letztendlich geworden sind, aber gegen Zypern können und müssen wir die Vorarbeit leisten, um das dann gegen Ungarn zu finalisieren.

DFB.de: Wie bereitet ihr euch als Team auf die Partie am Freitag vor?

Moerstedt: Das Ziel ist auf jeden Fall, alle drei Spiele zu gewinnen. Ob wir nun 2:0 oder 10:0 gewinnen, ist eigentlich nebensächlich - wichtig ist, dass wir jedes Spiel gewinnen, auch das nächste und das übernächste. Wir sind topmotiviert und werden alles geben, um das Maximale herauszuholen.