2. EM-Qualirunde: U 19 trifft auf Irland, Finnland und Slowenien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft trifft in der zweiten und entscheidenden EM-Qualifikationsrunde im Frühjahr 2025 in Gruppe 6 auf Irland, Finnland und Slowenien. Das ergab die heutige Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Deutschland ist zudem Gastgeber des Miniturniers, das vom 17. bis 26. März 2025 augetragen wird.

Das Team des Jahrgangs 2006 von DFB-Trainer Hanno Balitsch hatte die erste Qualifikationsrunde zur U 19-Europameisterschaft in Rumänien (13. bis 26. Juni 2025) als Gruppensieger vor Ungarn, Zypern und Andorra abgeschlossen und war nun in Lostopf 1 gesetzt. Für die EM, bei der Gastgeber Rumänien schon gesetzt ist, qualifizieren sich nur die sieben Gruppensieger der sogenannten Eliterunde.

Balitsch "mit der Auslosung zufrieden"

"Wir haben heute gespannt nach Nyon geblickt und können mit der Auslosung zufrieden sein", so Balitsch. "Mit Irland, Finnland und Slowenien treffen wir zuhause in Deutschland auf drei interessante Gegner. Ich erwarte eine ausgeglichene Gruppe, in der wir uns auch mit der Unterstützung der deutschen Fans erstmals seit 2017 wieder für eine U 19-Europameisterschaft qualifizieren wollen."

Heute wurde zudem die erste Qualifikationsrunde für die Saison 2025/2026 ausgelost. Dort spielt die nächste deutsche U 19 des Jahrgangs 2007 vom 6. bis 15. Oktober 2025 in Gruppe 12 gegen Turniergastgeber Norwegen, Armenien und Kosovo. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der 13 Gruppen sowie der beste Dritte nehmen dann neben den gesetzten Spaniern an der zweiten Runde teil, in der es um die sieben Endrundentickets für die EM 2026 in Wales geht. Der Gastgeber ist dafür gesetzt.