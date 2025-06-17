U 19-Junioren
U 19 gegen England: Wurm ersetzt verletzten Decker
Die deutsche U 19-Nationalmannschaft trifft heute (ab 19 Uhr, live und kostenlos auf Sky) im zweiten Spiel der Europameisterschaft auf England. Im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen die Niederlande wechselt DFB-Trainer Hanno Balitsch auf einer Position: Aufgrund einer Sprunggelenkverletzung wird Innenverteidiger Elias Decker durch Leopold Wurm ersetzt. Die Mannschaft wird im 4-4-2-System auflaufen.
Die deutsche Startelf: Heide – Bulut, Wurm, Herwerth, Kabar – Brunner, Osawe, Wätjen, El Mala – Moerstedt, Darvich (K).
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
Christian Wörns verlängert beim DFB
Er hat die U 19-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Wales geführt. Nun verlängert der DFB den Vertrag von Christian Wörns. "Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit", sagt der jetzige Cheftrainer des Jahrgangs 2007.
U 19 dreht Rückstand gegen die Slowakei
Die U 19 hat ihr letztes Spiel vor der EM in Wales in der MOL Academy in Dunajská Streda gegen Gastgeber Slowakei 3:2 (1:1) gewonnen. Taycan Etcibasi traf zum 1:0, Otto Stange und Francis Onyeka sorgten per Elfmeter nach Rückstand für den Sieg.
EM-Härtetest: U 19 trifft auf die Slowakei
Die deutsche U 19 absolviert derzeit einen Lehrgang, bevor es knapp einen Monat später in die heiße Phase der Vorbereitung auf die EM in Wales geht. Höhepunkt ist das Länderspiel gegen die Slowakei heute (ab 15 Uhr) in Dunajská Streda.