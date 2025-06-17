U 19 gegen England: Wurm ersetzt verletzten Decker

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft trifft heute (ab 19 Uhr, live und kostenlos auf Sky) im zweiten Spiel der Europameisterschaft auf England. Im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen die Niederlande wechselt DFB-Trainer Hanno Balitsch auf einer Position: Aufgrund einer Sprunggelenkverletzung wird Innenverteidiger Elias Decker durch Leopold Wurm ersetzt. Die Mannschaft wird im 4-4-2-System auflaufen.

Die deutsche Startelf: Heide – Bulut, Wurm, Herwerth, Kabar – Brunner, Osawe, Wätjen, El Mala – Moerstedt, Darvich (K).