Für die deutsche U 19-Nationalmannschaft findet im März das UEFA-Qualifikationsturnier in Vorsfelde und Gifhorn statt. Um sich bestenfalls für die EM im Juni in Rumänien zu qualifizieren, empfängt das Team von Cheftrainer Hanno Balitsch an zwei Spielorten rund um Wolfsburg die Mannschaften aus Slowenien, Finnland und Irland. Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr. Tickets für die drei Spiele gibt es nun im DFB-Ticketportal.

"Wir freuen uns richtig auf die entscheidende Qualirunde zuhause", sagt Balitsch. "Für viele Spieler werden es die ersten Länderspiele in Deutschland seit mehreren Jahren. In Vorsfelde und Gifhorn können die Fans ganz nah dran sein und werden bestimmt für eine tolle Atmosphäre sorgen. Gemeinsam mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir uns für die EM im Sommer qualifizieren."

Infos zu den drei Qualifikationsspielen

Deutschland – Slowenien

19.3.2025 | 15 Uhr

Einlass ab 14 Uhr

Drömlingstadion | Am Drömlingstadion | 38448 Wolfsburg-Vorsfelde

Deutschland – Finnland

22.3.2025 | 15 Uhr

Einlass ab 14 Uhr

GWG-Stadion im Sportpark Flutmulde | Winkeler Straße 2 | 38518 Gifhorn

Irland - Deutschland

25.3.2025 | 15 Uhr

Einlass ab 14 Uhr

Drömlingstadion | Am Drömlingstadion | 38448 Wolfsburg-Vorsfelde

Die Preise für Sitzplätze in Kategorie 1 betragen zwölf Euro (ermäßigt acht Euro). Stehplatztickets sind für acht Euro (ermäßigt sechs Euro) verfügbar. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für vier Euro pro Person und Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen sechs Euro.