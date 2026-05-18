Nach der geglückten EM-Qualifikation läuft die Vorbereitung der deutschen U 19-Frauen-Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina (27. Juni bis 11. Juli) auf Hochtouren. Für den EM-Vorbereitungslehrgang vom 1. bis 10. Juni in Frankfurt am Main mit zwei Länderspielen gegen die USA am 5. Juni (ab 14 Uhr) und 9. Juni ( ab 15 Uhr) hat DFB-Trainerin Melanie Behringer nun einen 26-köpfigen Kader nominiert. Karten für die Partien auf dem DFB-Campus gibt es noch im DFB-Ticketportal.

"Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation freuen wir uns auf den ersten EM-Vorbereitungslehrgang in Frankfurt", sagt Behringer. "Die gemeinsame Zeit wollen wir nutzen, um weiter an unseren Abläufen zu feilen und als Team noch enger zusammenzuwachsen. Mit den USA treffen wir in zwei Länderspielen auf ein absolutes Topteam, das uns auf höchstem Niveau fordern wird."

Die deutsche U 19 trifft bei der EM-Endrunde in Gruppe A auf die Gastgeberinnen aus Bosnien und Herzegowina (27. Juni, ab 17 Uhr), Polen (30. Juni, ab 20 Uhr) und Schweden (3. Juli, ab 17 Uhr). Die EM-Spiele mit deutscher Beteiligung werden von RTL+ oder den "RTL Sport"-Kanälen bei YouTube und TikTok live gezeigt. Die DFB-Auswahl hatte sich im April in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Velbert und Essen durch Siege gegen Irland, die Slowakei und Frankreich als Gruppensieger das Ticket für die Endrunde gesichert.