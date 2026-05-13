U 19-Frauen
Tickets für USA-Spiele am DFB-Campus
Für die U 19-Frauen-Nationalmannschaft stehen in Vorbereitung auf die EM in Bosnien und Herzegowina vom 27. Juni bis 11. Juli 2026 zwei Länderspiele an. Am DFB-Campus in Frankfurt trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer jeweils auf das Team aus den USA. Karten für die Partien gibt es im DFB-Ticketportal.
Sitzplätze der Kategorie 1 sind zum Preis von 5 Euro (ermäßigt 4 Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Tickets für 2 Euro pro Person. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 3 Euro. Kurzentschlossene können an den Spieltagen vor Ort per QR-Code zum Ticketshop eine Eintrittskarte online erwerben.
Die Termine
Deutschland – USA
5. Juni 2026 | 14 Uhr
Einlass ab 13 Uhr
DFB-Campus, Schwarzwaldstr. 121, 60528 Frankfurt am Main
Deutschland – USA
9. Juni 2026 | 15 Uhr
Einlass ab 14 Uhr
DFB-Campus, Schwarzwaldstr. 121, 60528 Frankfurt am Main
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: mah
RTL+ zeigt U 17- und U 19-Europameisterschaften
RTL hat sich umfassende Rechte an Länderspielen des DFB-Nachwuchses gesichert. Das Paket umfasst die jährlich stattfindenden U 17- und U 19-Europameisterschaften der Jahre 2026 bis 2028 bei Juniorinnen und Junioren.
Behringer: "Eine EM ist immer etwas Besonderes"
Die U 19-Frauen haben sich mit drei Siegen souverän für die Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina qualifiziert. Cheftrainerin Melanie Behringer ordnet die EM-Qualifikation ein und blickt voraus auf Chancen und Herausforderungen des Turniers.
Bei EM gegen Bosnien-Herzegowina, Polen und Schweden
Die U 19-Frauen treffen bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina in Gruppe A auf die Gastgeberinnen, Polen und Schweden. Zum Auftakt geht es im Eröffnungsspiel gegen Bosnien und Herzegowina.