Für die U 19-Frauen-Nationalmannschaft stehen in Vorbereitung auf die EM in Bosnien und Herzegowina vom 27. Juni bis 11. Juli 2026 zwei Länderspiele an. Am DFB-Campus in Frankfurt trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer jeweils auf das Team aus den USA. Karten für die Partien gibt es im DFB-Ticketportal.

Sitzplätze der Kategorie 1 sind zum Preis von 5 Euro (ermäßigt 4 Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Tickets für 2 Euro pro Person. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 3 Euro. Kurzentschlossene können an den Spieltagen vor Ort per QR-Code zum Ticketshop eine Eintrittskarte online erwerben.

Die Termine

Deutschland – USA

5. Juni 2026 | 14 Uhr

Einlass ab 13 Uhr

DFB-Campus, Schwarzwaldstr. 121, 60528 Frankfurt am Main

Hier gibt's Tickets.

Deutschland – USA

9. Juni 2026 | 15 Uhr

Einlass ab 14 Uhr

DFB-Campus, Schwarzwaldstr. 121, 60528 Frankfurt am Main

Hier gibt's Tickets.