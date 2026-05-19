Torhüterin Mirja Kropp ist für ihre überragenden Leistungen beim deutschen Titelgewinn bei der U 17-EM in Nordirland zur besten Spielerin des Turniers gekürt worden. Die Leipzigerin kassierte im Turnierverlauf in vier Partien lediglich einen Gegentreffer und wurde mit einem gehaltenen Elfmeter im Halbfinale beim Shootout gegen Spanien (4:3 i.E.) sowie mit mehreren tollen Paraden im Endspiel gegen Frankreich (1:0) jeweils zur Matchwinnerin.

Insgesamt vier deutsche Europameisterinnen stehen in der "Elf des Turniers". Neben Mirja Kropp wurden auch die beiden Abwehrspielerinnen Laura Ernst und Muriel Dürr sowie Mittelfeldspielerin Johanna Hebben von der UEFA in die EM-Elf berufen.