U 17-Juniorinnen
EM in Nordirland: Mirja Kropp zur "Spielerin des Turniers" gekürt
Torhüterin Mirja Kropp ist für ihre überragenden Leistungen beim deutschen Titelgewinn bei der U 17-EM in Nordirland zur besten Spielerin des Turniers gekürt worden. Die Leipzigerin kassierte im Turnierverlauf in vier Partien lediglich einen Gegentreffer und wurde mit einem gehaltenen Elfmeter im Halbfinale beim Shootout gegen Spanien (4:3 i.E.) sowie mit mehreren tollen Paraden im Endspiel gegen Frankreich (1:0) jeweils zur Matchwinnerin.
Insgesamt vier deutsche Europameisterinnen stehen in der "Elf des Turniers". Neben Mirja Kropp wurden auch die beiden Abwehrspielerinnen Laura Ernst und Muriel Dürr sowie Mittelfeldspielerin Johanna Hebben von der UEFA in die EM-Elf berufen.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
1:0 gegen Frankreich: U 17 ist Europameister!
Die deutschen U 17-Juniorinnen sind Europameisterinnen! Das Team von Sabine Loderer besiegte im Finale von Belfast die französische Auswahl mit 1:0 (1:0) und holt somit den neunten deutschen EM-Titel in dieser Altersklasse.
EM-Finale: So startet die U 17 gegen Frankreich
Heute geht es um den Titel! Die U 17-Juniorinnen duellieren sich heute (ab 19 Uhr) im Windsor Park zu Belfast mit Frankreich um den EM-Titel. Rekordsieger Deutschland könnte die Trophäe zum neunten Mal gewinnen. Hier geht es zur Startelf.
DFB-Delegation mit Ullrich, Künzer und Rettig kommt zum EM-Finale nach Belfast
Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen im EM-Finale in Nordirland. Am Sonntag (ab 19 Uhr) trifft das DFB-Team in Belfast auf Frankreich. Unterstützung erhält das DFB-Team von einer DFB-Delegation um Heike Ullrich, Nia Künzer und Andreas Rettig.