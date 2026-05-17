EM-Finale: So startet die U 17 gegen Frankreich

Heute geht es um den Titel! Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen heute (ab 19 Uhr, live auf RTL+, YouTube, TikTok und Sportdigital) im Finale der EM in Nordirland auf Frankreich. Die Partie im Windsor Park zu Belfast ist bereits das dritte Endspiel in dieser Altersklasse, das die beiden Kontrahenten austragen. Nach zwei erfolgreichen Duellen bei den Europameisterschaften 2008 und 2012 hofft das Team von Cheftrainerin Sabine Loderer auch in der dritten Ausgabe auf einen Sieg. Es wäre der neunte Europameisterschaftstitel für den Rekordsieger nach 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 und 2022.

Die deutsche Startelf: Kropp - Hell, Dürr, Ernst, Itgenhorst, Säring, Hebben (C), Giesen, Dafinger, Kleemann, Choisy.

Loderer: "Zusammenhalt ist unsere Stärke"

“Wir wissen, was uns von Frankreich erwartet: Schnelle Konter und wirklich großartige Spielerinnen. Aber wir wissen, wie man verteidigt, wie man gesehen hat", sagt Sabine Loderer."Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus, und wir wollen den Titel holen. Wir vertrauen einander, die Mädels vertrauen uns, wir vertrauen jeder einzelnen von ihnen, und es gibt einen so starken Zusammenhalt unter den Mädels. Das ist unsere Stärke."

Die beiden Mannschaften trafen in der laufenden Saison bereits in der ersten EM-Qualifikationsrunde aufeinander, damals setzten sich die Französinnen dank eines Treffers in der Nachspielzeit 1:0 durch. Insgesamt trafen die beiden Auswahlteams in der Altersklasse schon 37-mal aufeinander, dabei gelangen dem DFB-Nachwuchs 23 Siege bei vier Remis und zehn Niederlagen.