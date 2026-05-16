Muriel Dürr: "Ein unglaubliches Gefühl"

Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen im Finale der Europameisterschaft in Nordirland. Nach dem 4:3-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Spanien spricht Defensivspielerin Muriel Dürr im DFB.de-Interview über den Zusammenhalt im Team und blickt auf das Finale am Sonntag (ab 19 Uhr, live und kostenlos bei RTL+) gegen Frankreich.

DFB.de: Deutschland steht im U 17-EM-Finale, wie klingt das, Muriel Dürr?

Muriel Dürr: Das ist schon etwas ganz Besonderes. Vor allem, wenn man auf die letzten Jahre zurückschaut, wie wir uns da entwickelt haben, welchen Weg wir gemeinsam gegangen sind. Wir "kleben" aneinander und das spürt man auch auf dem Platz. Es ist ein unglaubliches Gefühl und sehr besonders, jetzt im Finale zu stehen.

DFB.de: Ihr wart im Halbfinale gegen Spanien vor allem defensiv gefordert. Wie hast du das Spiel erlebt?

Dürr: Es war ein intensives Spiel, sehr körperbetont, mit vielen Zweikämpfen. Wir waren "eklig" in den Duellen, haben die Spanierinnen nie aus den Augen verloren und waren eng dran. Das war der Schlüssel, ohne Gegentor zu bleiben.

DFB.de: Auf der Außenbahn warst du in vielen Duellen beteiligt.

Dürr: Auch für mich war es sehr intensiv. Wir mussten defensiv hart arbeiten, weil die Spanierinnen schon sehr schnelle Füße hatten. Aber wir haben das als Kollektiv bewältigt.

DFB.de: Der besondere Zusammenhalt im Team wird regelmäßig hervorgehoben. Was macht die Mannschaft aus?

Dürr: Dieses Team steht für jeden ein. Unser Schlagwort "füreinanGER" beschreibt das sehr gut. Und das spürt man einfach auf dem Platz. Ich höre aber auch von außen, etwa von meiner Familie oder Außenstehenden, dass dieser Zusammenhalt auch vor dem Fernseher spürbar ist, das sagt schon viel aus.

DFB.de: Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Alle vier deutschen Schützinnen trafen, Mirja Kropp hat einen Elfmeter pariert.

Dürr: Das war sehr emotional. Ich habe jeder Schützin komplett vertraut, es waren richtig gute Schüsse. Und auch Mirja im Tor, ihre Parade war top. Auch dort hat man den Zusammenhalt wieder gespürt, ob vor an der Außenlinie, auf dem Platz oder auf der Tribüne. Wir wussten einfach, dass es gut wird.

DFB.de: Im Finale am Sonntag warten die Französinnen. Was erwartest du dort?

Dürr: Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie gegen Spanien, mit vielen Zweikämpfen. Aber ich weiß, wenn wir so weitermachen, den Kampf genauso annehmen und offensiv noch etwas mehr Torhunger haben, dann wird das richtig gut. Da bin ich zuversichtlich.