EM-Qualifikation: U 17-Juniorinnen gegen Tschechien, Island und Kasachstan

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen in der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2027 in Finnland in Gruppe A3 der Liga A auf Tschechien, Island und Kasachstan. Dies ergab die heutige Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Termine und Gastgeber der Miniturniere stehen noch nicht fest, die Runde muss bis zum 5. Dezember 2026 ausgetragen werden.

Die drei erstplatzierten Teams der insgesamt sieben Vierergruppen spielen in der zweiten Qualifkationsrunde im Frühjahr 2027 um die sieben Startplätze bei der EM-Endrunde neben Ausrichter Finnland. Bei der EM werden dann auch die europäischen Teilnehmer an der U 17-WM 2027 in Marokko ausgespielt.