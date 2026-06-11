U 17-Juniorinnen
EM-Qualifikation: U 17-Juniorinnen gegen Tschechien, Island und Kasachstan
Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen in der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2027 in Finnland in Gruppe A3 der Liga A auf Tschechien, Island und Kasachstan. Dies ergab die heutige Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Termine und Gastgeber der Miniturniere stehen noch nicht fest, die Runde muss bis zum 5. Dezember 2026 ausgetragen werden.
Die drei erstplatzierten Teams der insgesamt sieben Vierergruppen spielen in der zweiten Qualifkationsrunde im Frühjahr 2027 um die sieben Startplätze bei der EM-Endrunde neben Ausrichter Finnland. Bei der EM werden dann auch die europäischen Teilnehmer an der U 17-WM 2027 in Marokko ausgespielt.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
WM-Auslosung: U 17 gegen Marokko, Neuseeland und Argentinien
Die U 17-Juniorinnen treffen bei der Weltmeisterschaft 2026 in Marokko in Gruppe A auf die Gastgeberinnen, Neuseeland und Argentinien. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstag im FIFA-Hauptquartier in Zürich.
Loderer: "Da ist etwas ganz Besonderes entstanden"
Die deutschen U 17-Juniorinnen haben sich beim 1:0 gegen Frankreich zu Europameisterinnen gekürt. Cheftrainerin Sabine Loderer zieht auf DFB.de eine Turnierbilanz und erklärt, was ihr Team auf dem Weg zum Titel ausmachte.
EM in Nordirland: Mirja Kropp zur "Spielerin des Turniers" gekürt
Mirja Kropp ist für ihre überragenden Leistungen bei der U 17-EM in Nordirland zur besten Spielerin des Turniers gekürt worden. Neben der Torhüterin wurden auch Laura Ernst, Muriel Dürr und Johanna Hebben in die "Elf der EM" berufen.