Lena Lotzen schließt sich Werder Bremen an

Lena Lotzen verlässt nach der U 17-Juniorinnen-WM im November 2026 den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und schließt sich dem SV Werder Bremen an. Beim Team aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga übernimmt sie das Amt der Sportlichen Leiterin Frauen.

Die heute 32 Jahre alte Lotzen stieg nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn im Sommer 2021 beim DFB als Assistenztrainerin bei den U 16- und U 17-Juniorinnen ein. An der Seite von Cheftrainerin Sabine Loderer krönte sie ihr Engagement in diesem Jahr mit dem Gewinn der U 17-Europameisterschaft. Sie gehört außerdem zum Kompetenzteam der Trainingsphilosophie Deutschland des DFB, das sich unter der Leitung von Hannes Wolf, des Direktors Nachwuchs, Training & Entwicklung, für die Verbesserung der Trainingsqualität von der Basis bis zur Spitze einsetzt.

Lena Lotzens Tätigkeit beim DFB wird nach der U 17-Juniorinnen-WM enden, die vom 17. Oktober bis 7. November 2026 in Marokko ausgetragen wird. Ihre Nachfolgerin wird Anna Schlarb, die von den U 15-Juniorinnen aufrückt.

"Besonderer Mensch, talentierte Trainerin"

Kai Krüger, DFB-Leiter Junior*innen-Nationalmannschaften, sagt: "Wir bedauern, dass uns Lena verlässt, sie ist ein besonderer Mensch und eine talentierte Trainerin, wir schätzen ihre Qualitäten sehr - auf und neben dem Platz. Wir haben sie in einer für sie persönlich herausfordernden Situation begleitet und ihren Karriereübergang ermöglicht. Es hat große Freude bereitet, sie dabei als Trainerin wachsen zu sehen und ihre Entwicklung, auch durch unsere Kollegen Arne Janssen und Jami Mülders, aktiv voranzubringen."

Krüger weiter: "Sie hat bei uns die A+ Lizenz erworben und stets das große Ganze gesehen. Daher hat sie sich auch als Teil des Kompetenzteams der Trainingsphilosophie Deutschland an der Basis und für Sport in Schulen eingesetzt. Wir sind happy, dass Lena noch ein weiteres Kapitel mit dem 2009er-Jahrgang bei der FIFA U 17-WM schreiben wird und wünschen ihr danach für ihre neue Aufgabe viel Erfolg. Es war wichtig für alle Seiten, dass frühzeitig Klarheit herrscht: Werder Bremen hat nun Planungssicherheit, und Lena kann ihren vollen Fokus auf die U 16 und das U 17-WM-Team legen."

Abschied "mit einem erfolgreichen Turnier"

Lena Lotzen sagt: "Nach über fünf Jahren als Co-Trainerin der U 16- und U 17-Nationalmannschaft werde ich den DFB nach der WM im November verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf eine außergewöhnliche Zeit zurück, die von vielen unvergesslichen Momenten geprägt war. Der Gewinn der Europameisterschaft im vergangenen Mai war dabei sicherlich ein sportlicher Höhepunkt. Besonders wertvoll sind für mich jedoch die zahlreichen persönlichen Begegnungen und Beziehungen, die diese Jahre zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Mein besonderer Dank gilt dem DFB sowie allen Menschen, die mir nach meinem frühen sportlichen Karriereende das Vertrauen geschenkt haben, erste berufliche Schritte zu gehen, um mich als Trainerin kontinuierlich weiterzuentwickeln. Diese Erfahrungen haben meinen Weg nachhaltig geprägt."

Lotzen blickt aber auch voraus: "Gleichzeitig freue ich mich auf die kommenden Wochen und die bevorstehende Weltmeisterschaft. Mein großes Ziel ist es, mich mit einem erfolgreichen Turnier von dieser Aufgabe zu verabschieden. Danach werde ich mit großer Vorfreude die Sportliche Leitung bei Werder Bremen Frauen übernehmen und mich einer neuen, spannenden Herausforderung widmen."

In ihrer aktiven Laufbahn wurde Lena Lotzen mit der Frauen- und U 19-Nationalmannschaft Europameisterin, zweimal Deutsche Meisterin und einmal DFB-Pokalsiegerin. Aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme musste die 25-malige A-Nationalspielerin ihre aktive Karriere vorzeitig im März 2021 beenden.