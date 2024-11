"Deutschland ist das Land mit den meisten Einwohnern in Europa. Das geht aber nicht damit einher, dass wir den größten Pool an Talenten haben. Das ist keine Kritik. Das ist eine Tatsache. Es liegt nicht an der Anzahl der Kinder, die Fußball spielen wollen, sondern es liegt daran, was wir mit ihnen in der verfügbaren Trainingszeit machen."