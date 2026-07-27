Spieltage 1 bis 5 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Begegnungen der ersten fünf Spieltage der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Wie bereits verkündet, eröffnen der Deutsche Meister FC Bayern München und der 1. FC Union Berlin die Saison 2025/2026 am Freitag, 21. August (ab 18.20 Uhr, live im ZDF, bei MagentaSport & DAZN). Nun stehen auch die Anstoßzeiten der übrigen Auftaktpartien fest

Am Samstag, 22. August (ab 12 Uhr), duellieren sich Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln. Das zweite Spiel des Tages bestreiten ab 14 Uhr der 1. FC Nürnberg und Vizemeister VfL Wolfsburg. Der Aufsteiger VfB Stuttgart gastiert zum Auftakt der Saison bei der TSG Hoffenheim. Gespielt wird am Sonntag, 23. August (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) direkt auf großer Bühne: Das Baden-Württemberg-Duell wird in der SNP Arena ausgetragen und eröffnet für die Stuttgarterinnen das erste Bundesliga-Kapitel der Vereinsgeschichte. Der zweite Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 rundet den Spieltag am Montag, 24. August (ab 18 Uhr), mit der Partie gegen SV Werder Bremen ab.

Den 2. Spieltag eröffnen am Freitag, 28. August (ab 18.30 Uhr), der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim. Der 1. FSV Mainz 05 spielt erneut die letzte Partie des Spieltags am Montag, 31. August (ab 18 Uhr), beim Meister FC Bayern München.

Derbys an zwei Spieltagen

Den Auftakt des 3. Spieltags machen am Freitag, 4. September (ab 18.30 Uhr), die TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen. Am Sonntag, 6. September (ab 14 Uhr), kommt es erst zum Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen. Beim FC Bayern München ist der SC Freiburg ab 16 Uhr zu Gast.

Der Hamburger SV trifft am 4. Spieltag beim Nordderby im Weserstadion am Freitag, 11. September (ab 18.30 Uhr), auswärts auf Werder Bremen. Beim direkten Duell zwischen Eintracht Frankfurt und TSG 1899 Hoffenheim treffen am Sonntag, 13. September (ab 16 Uhr) zwei mögliche Anwärter auf die europäischen Plätze aufeinander. Bayer 04 Leverkusen empfängt zum Abschluss am Montag, 14. September (ab 18 Uhr), den FC Bayern München.

Ein Highlight am 5. Spieltag ist das Rhein-Main-Derby zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt am Freitag, 18. September (ab 18.30 Uhr). Dafür zieht es den Aufsteiger aus Mainz erstmals in der Vereinsgeschichte in die MEWA Arena. Am Sonntag (ab 18.30 Uhr) ist der 1. FC Union Berlin Gastgeber gegen RB Leipzig.

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und drei am Sonntag (in der Regel ab 14, 16 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (in der Regel ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport und DAZN übertragen auch in der laufenden Spielzeit alle 182 Partien live. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison erworben. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.