Alle Trainer*innen einig: FC Bayern erneut klarer Titelfavorit

Der Start in die Saison 2026/2027 steht in der Google Pixel Frauen-Bundesliga unmittelbar bevor. Am Freitag (ab 18.20 Uhr, live im ZDF, MagentaTV und DAZN) treffen der 1. FC Union Berlin sowie Doublegewinner und Supercupsieger FC Bayern München im Eröffnungsspiel im Stadion an der Alten Försterei aufeinander.

Das Team von Bayern-Trainer José Barcala geht erneut als klarer Favorit auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft ins Rennen. Das ist das eindeutige Ergebnis der exklusiven DFB.de-Umfrage unter den 14 Trainer*innen vor dem Saisonauftakt. Sämtliche Expert*innen legten sich auf die Münchnerinnen als Titelkandidat Nummer eins fest. Auch Barcala selbst macht aus den Ambitionen der Münchnerinnen keinen Hehl: "Wir wollen den Titel verteidigen." Es wäre bereits die fünfte Meisterschaft in Folge.

Im Kampf um die Plätze zwei und drei, die ebenfalls zur Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb berechtigen, wird eine deutlich engere Entscheidung erwartet als an der Spitze. Neben dem aktuellen Vizemeister VfL Wolfsburg und dem viermaligen Tabellendritten Eintracht Frankfurt, die fast alle Trainer*innen erneut in diesem Bereich sehen, werden auch Bayer 04 Leverkusen (zehn Stimmen), die TSG Hoffenheim (sieben) und der 1. FC Union Berlin (sechs) häufig genannt. Als möglicher "Geheimtipp" gilt außerdem der 1. FC Köln (eine Stimme). Die DFB.de-Trainer*innenumfrage.

Marie-Louise Eta (1. FC Union Berlin): Da wir nach stetiger Entwicklung streben, ist es unser Ziel, einen besseren Tabellenplatz als den neunten Rang in der zurückliegenden Spielzeit zu erreichen. Im Rennen um die Meisterschaft ist erneut der FC Bayern München der klare Favorit. Dahinter räume ich dem VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim die besten Chancen auf die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb ein.

Friederike Kromp (SV Werder Bremen): Für mich ist der FC Bayern der klare Favorit auf die Meisterschaft. Die Mannschaft hat eine enorme Dominanz gezeigt und bringt konstant ihre Qualität auf den Platz. Deshalb sehe ich aktuell kein Team, das den FC Bayern in Sachen Titel ernsthaft gefährden kann. Im Rennen um die Champions-League-Plätze hat der VfL Wolfsburg nach wie vor die besten Chancen. Dahinter sehe ich mit Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und der TSG Hoffenheim drei Mannschaften, die ebenfalls gute Chancen auf die Qualifikation haben. Ich bin gespannt, ob sich vielleicht noch ein weiteres Team in diesen Kreis spielen kann. Unser Ziel ist es, die Saison im gesicherten Mittelfeld abzuschließen. Mit zwei Rekordsaisons in Folge haben wir die Messlatte für uns selbst hochgelegt. Gleichzeitig haben wir in diesem Sommer einen größeren Umbruch im Kader vollzogen, weshalb wir der Mannschaft die nötige Zeit geben müssen, sich zu finden. Wir sind von der Qualität unseres Teams überzeugt und trauen uns zu, an die Erfolge der vergangenen Saison anzuknüpfen. Dafür benötigt es jedoch Geduld. Unser Fokus liegt darauf, uns zu entwickeln und uns im gesicherten Mittelfeld zu etablieren.

Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt): Unsere Zielsetzung ist klar: Wir wollen uns im Idealfall zum sechsten Mal in Folge für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, mit einer attraktiven Spielweise begeistern und unsere Mannschaft bestmöglich weiterentwickeln. Neben dem VfL Wolfsburg und uns zählen auch Bayer 04 Leverkusen und die TSG Hoffenheim zu den Anwärtern auf das internationale Geschäft. Ich denke auch, dass der 1. FC Union Berlin auf die oberen Plätze schielt. Auch Teams wie beispielsweise der 1. FC Köln haben sich gut verstärkt. Absoluter Favorit auf den Titel ist der FC Bayern München. Der Verein hat den Mannschaftskern zusammengehalten und sich noch weiter verstärkt.

Marco Konrad (SC Freiburg): Die besten Chancen auf den Meistertitel hat erneut der FC Bayern. Aus meiner Sicht haben die Münchenerinnen die beste Qualität und Breite im Kader und werden sich damit erneut den Titel sichern. Gute Chancen auf die weiteren internationalen Plätze haben der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Auch Bayer 04 Leverkusen und die TSG Hoffenheim sehe ich in Reichweite. Wir wollen insgesamt eine bessere Saison als die zurückliegende Spielzeit absolvieren und vor allem konstante Leistungen zeigen. Dann können wir uns auch tabellarisch verbessern.

Rodolfo Cardoso (Hamburger SV): Es ist unser erklärtes Ziel, den Klassenverbleib möglichst frühzeitig perfekt zu machen. Der FC Bayern verfügt über den stärksten Kader und wird sich die Meisterschaft nicht nehmen lassen. Meiner Meinung nach haben der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt auch in dieser Saison die besten Chancen, sich erneut für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Eva-Maria Virsinger (TSG Hoffenheim): Für mich ist der FC Bayern München großer Favorit, weil sie eine unfassbar hohe individuelle Qualität und dadurch als Mannschaft das stärkste Team haben, aber auch in der Breite hervorragend besetzt sind. Mit ihrer Erfahrung in allen Wettbewerben haben sie gezeigt, dass an ihnen kein Weg vorbeiführt. Hinter den Münchnerinnen erwarte ich ein noch engeres Verfolgerfeld, das sich um die Plätze zwei und drei streiten wird. Für mich gibt es anders als in den Vorjahren da keinen großen Unterschied mehr. Zu diesen Teams zählen unter anderem der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Union Berlin. Von unserem Kader bin ich sehr überzeugt und freue mich auf diese Saison. Ich erwarte deutlich mehr Teams auf Augenhöhe, so dass eine Prognose schwer ist. Wir wollen als Team sowie individuell an und mit den Aufgaben wachsen, Konstanz entwickeln und möglichst viele Punkte selbstbewusst einfahren, um in der vorderen Tabellenhälfte zu landen.

Britta Carlson (1. FC Köln): Der FC Bayern München verfügt über eine eingespielte Mannschaft, hat den besten Kader der Liga und war schon in der Vorsaison sehr dominant. Von daher ist die Favoritenrolle klar verteilt. Wer es außerdem in den internationalen Wettbewerb schafft, wird spannend zu sehen sein. Zu den Kandidaten gehören Eintracht Frankfurt, wenn sie den Umbruch gut verkraften, unser Nachbar Bayer 04 Leverkusen, der den nächsten Schritt machen wird, und der 1. FC Union Berlin, der sich erneut gut verstärkt hat. Wir haben in der zurückliegenden Spielzeit die beste Saison der Historie der FC-Frauen gespielt. Für uns ist es der Ansporn, diese Saison erneut zu bestätigen. Wir möchten uns Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Jonas Stephan (RB Leipzig): Eine konkrete Platzierung geben wir als Ziel nicht aus. Entscheidend wird sein, unsere Leistungen konstanter abzurufen und attraktiven Fußball zu spielen. Damit wollen wir unsere Fans begeistern und mehr Zuschauer zu unseren Heimspielen bewegen. Wenn uns das gelingt, werden wir am Ende besser abschneiden als in der vergangenen Saison - genau das wollen wir erreichen. Im Kampf um die Meisterschaft wird auch diesmal kein Weg am FC Bayern München vorbeiführen. Sie sind die beste Mannschaft der Liga. Die Plätze um die Champions League werden wohl der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Union Berlin unter sich ausmachen.

Roberto Pätzold (Bayer 04 Leverkusen): Der FC Bayern München stellt die individuell am stärksten besetzte Mannschaft der Liga und ist deshalb für mich auch in dieser Saison der Favorit auf die Deutsche Meisterschaft. Um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb werden wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen konkurrieren. Dazu zähle ich neben dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt natürlich auch uns sowie die TSG Hoffenheim und eventuell noch ein Überraschungsteam. Unsere Mannschaft sehe ich vor allem in der Breite besser aufgestellt und traue uns daher in dieser Saison noch mehr zu. Mit diesem Team ist einiges möglich.

Takashi Yamashita (1. FSV Mainz 05): Ich kenne die Liga noch nicht so gut, aber die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre zeigen, dass Bayern der Top-Favorit auf den Titel ist. Außerdem zähle ich den VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und die TSG Hoffenheim zu den Teams, die um die internationalen Plätze mitspielen. Wir wollen grundsätzlich in der Frauen-Bundesliga bestehen und am Saisonende den Klassenverbleib schaffen. Als Aufsteiger sind wir gegen jede andere Mannschaft Außenseiter.

José Barcala (FC Bayern München): Unsere Ambitionen sind klar: Wir wollen den Titel verteidigen. Das ist der Anspruch des FC Bayern. Wir wissen jedoch, dass eine Meisterschaft nur mit harter Arbeit in jedem Training und konstanten Leistungen in jedem Spiel möglich ist. Unser Fokus liegt darauf, unser höchstmögliches Level zu erreichen. Dafür wollen wir unsere Spielerinnen und unsere Spielphilosophie weiterentwickeln. Wir wollen aktiven, dominanten und attraktiven Fußball bieten. Je besser uns das gelingt, umso besser werden auch die Resultate sein. Die Frauen-Bundesliga besitzt insgesamt eine hohe Qualität, mehrere Teams haben das Ziel und das notwendige Potenzial, um die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Wir respektieren jeden Konkurrenten, richten unseren Fokus aber auf unsere eigene Performance.

Omar Adlani (1. FC Nürnberg): Der FC Bayern München ist für mich der klare Titelfavorit. Sie verfügen über einen sehr starken Kader, sind hervorragend organisiert und werden sehr gut trainiert. Bayern setzt seit Jahren die Maßstäbe in der Liga und geht daher erneut als Favorit in die Saison. Der Kampf um die internationalen Plätze wird sehr spannend. Die Liga wirkt in dieser Saison ausgeglichener, weshalb es schwierig ist, klare Prognosen abzugeben. Es gibt mehrere Mannschaften mit der Qualität, um diese Plätze zu erreichen. Unser Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und in der Tabelle so weit oben wie möglich zu stehen. Gleichzeitig erwarten wir von uns, in jedem Spiel konkurrenzfähig zu sein. Wir haben eine junge, ehrgeizige und sehr fleißige Mannschaft. Genau diese Eigenschaften wollen wir Woche für Woche auf dem Platz zeigen.

Nico Schneck (VfB Stuttgart): Wir kommen als Aufsteiger neu in die Liga und haben einige Spielerinnen im Kader, die das Level der Bundesliga noch nicht kennen. Wir müssen uns daher schnellstmöglich an das Niveau der Liga anpassen, um den Klassenverbleib zu schaffen. Der FC Bayern München hat den besten Kader der Liga, sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Daher wird der FCB wieder den Titel holen. Um die internationalen Plätze werden der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, die TSG Hoffenheim und der 1. FC Union Berlin mitmischen.

Stephan Lerch (VfL Wolfsburg): Aufgrund der Dominanz in der zurückliegenden Saison ist der FC Bayern München klarer Favorit auf die Meisterschaft. Hinzu kommt, dass der Kader weitestgehend zusammengeblieben ist. Wir wollen der erste Verfolger der Bayern bleiben und uns in der breiter werdenden Spitzengruppe behaupten. Unser Ziel ist es, dass wir uns über die Liga wieder für die Champions League qualifizieren. Zu unseren stärksten Konkurrenten gehören Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der 1. FC Union Berlin.