Google Pixel Frauen-Bundesliga
Leipzig empfängt Frankfurt in der Red Bull Arena
Die nächste Partie der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf großer Bühne steht fest: RB Leipzig trägt das Heimspiel des 10. Spieltags gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, 15. November 2026, in der Red Bull Arena aus. Zudem wurde die Anstoßzeit von 14 auf 16 Uhr verlegt.
Für das Team um Trainer Jonas Stephan ist es nach den Partien gegen den VfL Wolfsburg (2023) und den FC Bayern München (2025) das dritte Pflichtspiel in der Red Bull Arena. Auch die Duelle der vergangenen Saison versprechen Spannung: In der Google Pixel Frauen-Bundesliga Saison 2025/2026 gewann Eintracht Frankfurt das Hinspiel am 3. Spieltag mit 4:3 im Stadion am Brentanobad. Das Rückspiel des 16. Spieltags in Leipzig endete 2:2, nachdem RB Leipzig in der Nachspielzeit noch ausglich.
Tickets ab 5 Euro - Kinder bis 14 Jahre kostenfrei
Für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt hält RB Leipzig ein besonderes Familienangebot bereit: Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt in die Red Bull Arena.
Der freie Vorverkauf beginnt am Dienstag, 6. Oktober, um 10 Uhr. Tickets sind ab 8 Euro erhältlich. In den ersten 48 Stunden nach Verkaufsstart können sich Fans im Rahmen eines Flashticket-Angebots Eintrittskarten bereits ab 5 Euro sichern.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: ag
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