Mit fünf Saisontreffern ist Svea Stoldt vom Hamburger SV aktuell die torgefährlichste Verteidigerin in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Als einzige Feldspielerin der Liga hat sie seit Saisonbeginn 2025/2026 keine Minute verpasst. Im DFB.de-Interview spricht die 20 Jahre alte Hamburgerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über ihre Verbindung zum HSV, die Heimstärke und Freistöße mit Rodolfo Cardoso.

DFB.de: Wie viele Steine sind Ihnen nach dem 6:1-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 vom Herzen gefallen, Frau Stoldt?

Svea Stoldt: Das waren schon einige. Es war schließlich für beide Teams ein sehr wichtiges Spiel. Wir haben eine Topleistung geboten und viele Treffer erzielt. Das war gut für unser Selbstvertrauen und natürlich auch für unser Torverhältnis.

DFB.de: Durch den zweiten Dreier in der laufenden Spielzeit verließ der HSV nach einer Woche wieder die Abstiegsplätze. Wie wichtig war das im Hinblick auf die nächsten Wochen?

Stoldt: Es ist natürlich ein gutes Gefühl, nicht so weit unten zu stehen. Grundsätzlich schauen wir aber gar nicht so oft auf die Tabelle. Es ist unser Credo, dass wir in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen.

DFB.de: Nach zehn Spieltagen trennen die Plätz acht und 13 gerade einmal drei Punkte. Wie sehr überrascht Sie das?

Stoldt: Man merkt Woche für Woche, wie eng es in der Bundesliga zugeht. Das spiegelt sich dann auch in der Tabellensituation wider. Wir hatten schon sehr viele knappe Spiele, konnten uns dabei zu oft nicht für unsere Leistungen belohnen.

DFB.de: Wie bewerten Sie die Chancen auf den erneuten Klassenverbleib?

Stoldt: Ich bin mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen werden. Wir haben ein richtig gutes Team, das in der Liga nicht nur mithalten, sondern auch Spiele bestimmen kann.

DFB.de: Richten Sie sich darauf ein, dass die Entscheidung möglicherweise wieder erst am letzten Spieltag fallen könnte?

Stoldt: Das ist schwierig vorherzusagen. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, weiter konstant zu punkten und uns dadurch auch ein Polster verschaffen zu können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns diesmal frühzeitiger von unten absetzen können.

DFB.de: In welchen Bereichen hat sich die Mannschaft im Vergleich zur zurückliegenden Spielzeit weiterentwickelt und verbessert?

Stoldt: Wir haben viele erfahrene Spielerinnen aus anderen Ligen dazubekommen. Dadurch hat sich die Qualität im Kader erhöht. Wir funktionieren aber auch als Team besser, verstehen uns untereinander super und haben Spaß zusammen. Das macht viel aus.

DFB.de: Warum konnte der HSV bislang nur im heimischen Volksparkstadion punkten?

Stoldt: Gute Frage. Klar ist, dass uns der Volkspark immer noch zusätzlich pusht. Das ist unser Wohnzimmer, da haben wir immer viele Fans im Rücken. Auswärts tun wir uns nach oft sehr langen Anreisen deutlich schwerer. Dennoch haben wir auch auf fremden Plätzen schon einige gute Leistungen gezeigt und waren sehr nah dran, Punkte mitzunehmen. Ich bin überzeugt, dass wir bald auch auswärts erfolgreicher sein werden.

DFB.de: Rechnen Sie sich schon an diesem Samstag ab 12 Uhr in der Partie beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt etwas aus?

Stoldt: Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Die Eintracht hat eine Topmannschaft, viele Spielerinnen kenne ich aus den U-Nationalteams. Dennoch traue ich uns zu, auch dort zu bestehen und zu punkten.

DFB.de: Wie könnte eine Überraschung gelingen?

Stoldt: Wir müssen den festen Glauben haben, auch gegen die Eintracht gewinnen zu können. Dann lassen wir uns auch von einem möglichen Rückstand nicht aus der Bahn werfen. Wir haben schon oft bewiesen, dass wir immer zurückkommen können.

DFB.de: Sie sind gebürtige Hamburgerin, waren als Mädchen in der HSV-Fußballschule aktiv und haben mit dem Frauenteam trotz Ihres noch jungen Alters den Weg aus der Regionalliga Nord bis in die Bundesliga mitgemacht. Was bedeutet Ihnen der Verein?

Stoldt: Es ist in der Tat sehr besonders für mich, für den HSV zu spielen. Ich komme aus der Stadt, alle in meiner Familie sind Fans des Vereins. Schon als kleines Mädchen war ich bei den Spielen der Männer mit im Volksparkstadion. Jetzt dort selbst zu spielen, macht mich stolz. Dazu mit den Frauen von der Regionalliga bis in die Bundesliga aufzusteigen, waren einmalige Erlebnisse.

DFB.de: Können Sie sich überhaupt vorstellen, ein anderes Trikot zu tragen?

Stoldt: Mein gesamter Fokus gilt dem HSV, da ich mich hier super wohl fühle. Über alles andere mache ich mir keine Gedanken. Ich habe hoffentlich noch eine lange Karriere vor mir und bin selbst gespannt, wie es sich entwickelt.

DFB.de: Mit fünf Saisontreffern haben Sie Ihre Quote aus der Vorsaison bereits überboten und sind aktuell die torgefährlichste Abwehrspielerin der Liga. Wie erklären Sie sich das?

Stoldt: Um ganz ehrlich zu sein, habe ich damit selbst nicht gerechnet. (lacht) Ich wusste, dass mein Abschluss ganz gut ist. Man muss als Defensivspielerin aber auch erst einmal in vielversprechende Positionen kommen. Ich freue mich sehr, dass ich der Mannschaft nicht nur in der Abwehr, sondern auch schon in der Offensive helfen konnte. Tore zu schießen, macht natürlich immer Spaß.

DFB.de: Zu Ihrer Spezialität gehören Freistöße. Wie oft trainieren Sie das?

Stoldt: Nach unseren Trainingseinheiten schnappe ich mir regelmäßig ein paar Bälle und schieße aus verschiedenen Positionen auf das Tor. Umso schöner, wenn es dann auch im Spiel klappt.

DFB.de: Ihr Trainer Rodolfo Cardoso war während seiner aktiven Zeit ebenfalls ein Standardspezialist. Hat er ein paar Tipps parat?

Stoldt: Auf jeden Fall. Noch beim Abschlusstraining vor dem Mainz-Spiel hat er mich zur Seite genommen und mir einige Hinweise gegeben. Das habe ich dann gleich umgesetzt. (lacht) Grundsätzlich ist seine große Erfahrung sehr wertvoll für das Team.

DFB.de: Seit dem Aufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga 2025 haben Sie keine einzige Minute verpasst. Wie lautet Ihr Erfolgsgeheimnis?

Stoldt: Es gibt kein bestimmtes Rezept. Ich liebe einfach, was ich mache, und habe Spaß am Fußball. Dann fällt es auch leichter, die Belastungen zu verkraften. Dazu hatte ich bislang das Glück, nur sehr selten verletzt zu sein. Das kann gerne so weitergehen.

DFB.de: Was nehmen Sie sich für den weiteren Saisonverlauf vor?

Stoldt: Ich möchte weiterhin konstant meine Leistung bringen, noch das eine oder andere Tor erzielen und mit dem Team den Klassenverbleib schaffen.