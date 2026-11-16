Google Pixel Frauen-Bundesliga
Bilder des 10. Spieltags: Bayern jubelt im Spitzenspiel
Zumindest ganz oben und ganz unten herrschen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga nach dem 10. Spieltag deutliche Verhältnisse: Titelverteidiger FC Bayern München thront nach einem 4:1-Auswärtssieg im Topspiel am Samstag beim ersten Verfolger VfL Wolfsburg bereits mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze.
Im Kampf um den Klassenverbleib verließ der Hamburger SV bereits am Freitag mit einem 6:1-Kantersieg gegen den noch punktlosen Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 die Abstiegsplätze und liegt nun - kurioserweise mit einer positiven Tordifferenz - mit neun Punkten vor den Rheinhessen. Zum Abschluss der Runde siegte Bayer 04 Leverkusen am Montag mit 3:2 beim VfB Stuttgart. DFB.de hat die Bilder des 10. Spieltags.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: dfb
Kehrer schießt Leverkusen zum Last-Minute-Sieg
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Frankfurt holt sich Rang drei mit 5:1 in Leipzig zurück
Eintracht Frankfurt belegt auch nach dem 10. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga den dritten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Niko Arnautis fuhr bei RB Leipzig einen 5:1 (2:0)-Auswärtserfolg ein.