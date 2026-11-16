Zumindest ganz oben und ganz unten herrschen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga nach dem 10. Spieltag deutliche Verhältnisse: Titelverteidiger FC Bayern München thront nach einem 4:1-Auswärtssieg im Topspiel am Samstag beim ersten Verfolger VfL Wolfsburg bereits mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze.

Im Kampf um den Klassenverbleib verließ der Hamburger SV bereits am Freitag mit einem 6:1-Kantersieg gegen den noch punktlosen Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 die Abstiegsplätze und liegt nun - kurioserweise mit einer positiven Tordifferenz - mit neun Punkten vor den Rheinhessen. Zum Abschluss der Runde siegte Bayer 04 Leverkusen am Montag mit 3:2 beim VfB Stuttgart. DFB.de hat die Bilder des 10. Spieltags.