4:1 in Wolfsburg als Statement: FC Bayern setzt sich ab

Der FC Bayern München baute seinen Vorsprung an der Spitze der Google Pixel Frauen-Bundesliga vor dem ärgsten Verfolger VfL Wolfsburg auf sechs Punkte aus. Der aktuelle Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger entschied am 10. Spieltag das direkte Aufeinandertreffen auswärts 4:1 (2:0) für sich. Damit sind die Münchnerinnen nun schon seit 52 Ligapartien in Folge ungeschlagen und bauten ihren eigenen Rekord weiter aus.

Vor 9015 Zuschauer*innen in der Volkswagen Arena legten Bernadette Amani (36.) und Nationalspielerin Linda Dallmann (45.+2) schon vor der Pause den Grundstein für den zehnten Sieg im zehnten Saisonspiel. Ein Eigentor von DFB-Vizekapitänin Janina Minge (57.) und ein erneutes Kopfballtor von Bernadette Amani (82.) ließen die Münchnerinnen im zweiten Durchgang weiter davonziehen. Erst kurz vor dem Ende war die eingewechselte Cecilie Fløe Nielsen (90.+2) für den VfL Wolfsburg zum Endstand erfolgreich.

Der FC Bayern München ging in der Liga letztmals am 12. Oktober 2024 (0:2 beim VfL Wolfsburg) leer aus, ist also seit mehr als zwei Jahren in nationalen Wettbewerben unbesiegt. Die zweimaligen Doublesiegerinnen bauten außerdem ihre Erfolgsserie aus den zurückliegenden Duellen mit den Wolfsburgerinnen fort. Zuletzt mussten sich die Grün-Weißen im August beim Supercup in Ingolstadt 0:3 geschlagen geben. Zuvor hatte der VfL in der zurückliegenden Saison sowohl im DFB-Pokalfinale in Köln (0:4) als auch in den beiden Ligaduellen (1:3 und 1:4) das Nachsehen.

Huth: "Es tut extrem weh"

"Wir hatten uns natürlich viel mehr vorgenommen", sagte Wolfsburgs Spielführerin Svenja Huth im Interview mit MagentaSport. "Wir konnten die 50:50-Zweikämpfe nicht für uns entscheiden, um etwas griffiger im Spiel zu sein. Wir haben es punktuell zwar immer mal wieder nach vorne geschafft, es dann aber nicht konsequent zu Ende gespielt. Das 1:4 tut extrem weh."

VfL-Trainer Stephan Lerch meinte in der ARD: "Der FC Bayern war sehr dominant. Besonders ärgerlich waren die beiden Gegentore nach Standards. Wir müssen aber auch im eigenen Ballbesitz besser spielen und haben nach dieser Partie einiges aufzuarbeiten.

Gwinn: "Abgeklärt und effektiv"

"Wir haben sehr erwachsen gespielt, waren abgeklärt und diesmal auch sehr effektiv", betonte Bayern Münchens DFB-Kapitänin Giulia Gwinn im Interview bei der ARD. "Nach Standards und Kontern haben wir unsere Chancen eiskalt genutzt. Wir liefern einfach Woche für Woche konstant unsere Leistung ab und machen unsere Hausaufgaben."

Doppeltorschützin Bernadette Amani erklärte gegenüber MagentaSport: "Ich bin sehr froh über meine beiden Treffer und darüber, dass ich dazu beitragen konnte, dass wir gewinnen. Die Eckballvarianten waren einstudiert. Beim zweiten Tor hatte ich eine ähnliche Position wie beim ersten Treffer. Ich bin sehr stolz auf das Team."

FCB-Trainer José Barcala ergänzte: "Es war eine starke Leistung des Teams. Nur vier Tage nach dem physisch und mental sehr anstrengenden Spiel in Paris eine solche Partie abzuliefern, ist unglaublich."

Sieben Wechsel beim VfL

Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch nahm nach dem erfolgreichen Achtelfinalrückspiel im UEFA Women's Europa Cup bei Feyenoord Rotterdam (3:0) gleich sieben Wechsel in seiner Startelf vor. Nationaltorhüterin Stina Johannes rückte für Martina Tufekovic wieder zwischen die Pfosten. Außerdem standen Thea Bjelde, Lieske Carleer, Ella Peddemors, Lara Prasnikar, Kapitänin Svenja Huth und Nationalspielerin Cora Zicai anstelle von Sophia Kleinherne, Cecilie Nielsen, den beiden U 23-Nationalspielerinnen Katharina Piljic und Mara Alber sowie Kessya Bussy und Maria-Joelle Wedemeyer von Beginn an auf dem Feld.

Bis auf die beiden Langzeitverletzten Weronika Arasniewicz und Giovanna Hoffmann, die sich weiterhin in der Reha befinden, standen den Wolfsburgerinnen alle Spielerinnen zur Verfügung. Lou Bogaert, die zuletzt gefehlt hatte, ist wieder in das Training eingestiegen.

Der FC Bayern startete im Vergleich zum 2:1 in der Women's Champions League bei Paris St. Germain mit einer Veränderung. Franziska Kett nahm zunächst auf der Bank Platz. Ersetzt wurde die deutsche Nationalspielerin auf der linken Abwehrseite von Katharina Naschenweng. Cheftrainer José Barcala musste weiterhin auf Lena Oberdorf (Reaktion im Kniegelenk) und Vanessa Gilles (muskuläre Verletzung) verzichten.

Außerdem stand Kassandra Potsi nach einem Schlag auf das Knie aus dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (3:1) gegen den VfL nicht zur Verfügung. Sophie Proost kehrte dagegen nach ihrem krankheitsbedingtem Ausfall in den Kader zurück.

Amani trifft per Kopfball

Die Münchnerinnen erwischten den besseren Start in die Partie. Eine Ecke von Nationalspielerin Klara Bühl wurde von der Wolfsburger Defensive zunächst abgewehrt. Der Nachschuss von Katharina Naschenweng ging über das Tor. Auch die nächste Torannäherung gab es nach einer Standardsituation: Eine Freistoßflanke landete bei Pernille Harder, die am langen Pfosten den Ball aber nicht auf das Tor bringen konnte.

Der FC Bayern blieb auch danach das spielbestimmende Team. Die Münchnerinnen verlagerten über Bernadette Amani und Linda Dallmann das Spiel schnell auf die rechte Seite. Giulia Gwinn zielte in aussichtsreicher Position aber zu hoch. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Wolfsburgerinnen kam der FCB zur nächsten guten Gelegenheit. Jovana Damnjanovic fing einen Fehlpass von Sarai Linder ab und legte für Pernille Harder quer. Die Dänin schoss aber über das Tor. Der VfL Wolfsburg lauerte auf Konter, kam aber nur selten zu schnellen Gegenstößen. Eine Flanke von Kapitänin Svenja Huth konnte FCB-Verteidigerin Magdalena Eriksson klären.

Auf der Gegenseite wurde Harder im letzten Versuch geblockt, beim Nachschuss von Giulia Gwinn konnte sich VfL-Torhüterin Stina Johannes auszeichnen. Nach einer Standardsituation gingen die Münchnerinnen aber in Führung. Die Hereingabe von Klara Bühl köpfte Bernadette Amani vom Elfmeterpunkt zum 0:1 (36.) ein. Und der FC Bayern erhöhte noch vor der Pause. Klara Bühl lief bei einem Konter ihren Gegenspielerinnen davon. Ihre Hereingabe legte Jovana Damnjanovic quer zu Linda Dallmann, die auf 0:2 (45.+2) stellte.

Bühl bereitet erneut vor

Im zweiten Durchgang legte der VfL Wolfsburg sehr schwungvoll los. Nach einer Flanke von Svenja Huth kam Lara Prasnikar an den Ball. Der Schuss der Slowenin aus der Drehung ging nur knapp am Tor vorbei. Danach übernahm aber wieder der FC Bayern die Kontrolle. Nach einer scharfen Hereingabe von Klara Bühl schoss Linda Dallmann im Fallen knapp über das Tor. Eine weitere Hereingabe von Klara Bühl von der linken Seite leitete aber den dritten Treffer ein. Der Versuch von Wolfsburgs Janina Minge, den Ball per Kopf vor Pernille Harder zu klären, landete zum 0:3 (57.) im eigenen Tor.

Kurz darauf vollzogen die Wolfsburgerinnen einen bereits vor dem Gegentreffer vorbereiteten Dreifachwechsel. Kessya Bussy, Cecilie Fløe Nielsen und Lena Lattwein kamen für Cora Zicai, Lara Prasnikar und Smilla Vallotto in die Begegnung. Nach etwas mehr als einer Stunde wechselten auch die Münchnerinnen erstmals. Alara Sehitler, Sarah Mattner und Edna Imade ersetzten Pernille Harder, Giulia Gwinn und Jovana Damnjanovic. Am Spielgeschehen änderte sich danach nicht viel. Der FCB hatte mehr Ballbesitz, kam aber nicht mehr so häufig zu Torchancen.

Nielsen stellt Endstand her

Die Wolfsburgerinnen näherten sich dem gegnerischen Tor nach einer Ecke von Svenja Huth an. Janina Minge schoss aber zu hoch. Stattdessen konnten die Münchnerinnen einen weiteren Treffer bejubeln. Nach einer weiteren Ecke von Klara Bühl köpfte erneut die nur 1,63 Meter große Bernadette Amani unhaltbar für VfL-Torhüterin Stina Johannes zum 0:4 (82.) ein.

Der VfL Wolfsburg war in den Schlussminuten bemüht, den Rückstand zumindest zu verkürzen. Eine Flanke von Svenja Huth konnte FCB-Torhüterin Ena Mahmutovic knapp vor Ella Peddemors erreichen. Den Nachschuss von Lena Lattwein klärte Magdalena Eriksson kurz vor der Linie. Nach Vorarbeit von Ella Peddemors gelang Cecilie Fløe Nielsen aber doch noch das späte 1:4 (90.+2).