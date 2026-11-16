Kehrer schießt Leverkusen zum Last-Minute-Sieg

Bayer 04 Leverkusen hält in der Google Pixel Frauen-Bundesliga Anschluss an die internationalen Plätze. Das Team von Trainer Roberto Pätzold gewann zum Abschluss des 10. Spieltages beim Aufsteiger VfB Stuttgart nach einer abwechslungsreichen Partie 3:2 (1:0) und rückte mit jetzt 19 Punkten wieder bis auf einen Zähler an den Tabellendritten Eintracht Frankfurt heran.

Vor 1482 Zuschauer*innen im GAZi-Stadion auf der Waldau gingen die Leverkusenerinnen beim ersten Pflichtspielduell der beiden Vereine durch Loreen Bender (20.) und Maja Sternad (59.) zweimal in Führung. Dafina Redzepi (46.) mit einem Traumtor und die eingewechselte Mira Arouna (87.) glichen aber jeweils für den VfB aus. In der Nachspielzeit stach dann aber mit Caroline Kehrer (90.+2) auch die Leverkusener Jokerin. Sie machte damit im fünften Auswärtsspiel bereits den vierten Sieg perfekt.

Sternad: "Wichtiger Sieg"

"Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, denn wir wollen Platz drei angreifen", sagte Leverkusens slowenische Nationalspielerin Maja Sternad im Interview mit Sport1. "Nach unserer 2:1-Führung haben wir das Spiel aus der Hand gegeben und durch einen Standard den erneuten Ausgleich kassiert. Zum Glück sind wir noch einmal zurückgekommen. Caroline Kehrer ist immer da, wenn sie gebraucht wird."

VfB-Torschützin Mira Arouna erklärte: "Wir hatten genügend Chancen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Beim entscheidenden Gegentreffer hatten wir schon abgeschaltet."

Ihre Mitspielerin Dafina Redzepi meinte: "Das Ergebnis ist extrem unglücklich. Wir werden jedoch daraus lernen und weiter an uns arbeiten."

Stegemann fällt aus

VfB-Trainer Nico Schneck, der von Juli 2017 bis Dezember 2018 als Co-Trainer von Heiko Herrlich bei den Profis von Bayer 04 Leverkusen tätig war, nahm im Vergleich zum 3:1-Auswärtserfolg bei Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Nach abgesessener Rotsperre kehrte U 23-Nationalspielerin Dafina Redzepi ebenso in die Anfangsformation zurück wie U 19-Auswahlspielerin Lenelotte Müller. Verletzungsbedingt fehlte Greta Stegemann, Rosa Rückert nahm zunächst auf der Bank Platz.

Ebenso wie Greta Stegemann und die schon länger fehlenden Reena Wichmann und Linette Hofmann musste auch Julia Mickenhagen (Bänderverletzung im Sprunggelenk) zuschauen. Sie verpasste damit das Duell mit ihrem früheren Verein. Von 2018 bis 2026 stand die Defensivspielerin für Leverkusen auf dem Platz, durchlief mehrere Nachwuchsteams und schaffte schließlich den Sprung in die erste Mannschaft. Auch VfB-Angreiferin Verena Wieder, die von Beginn an auflief, war früher für Bayer 04 aktiv. In ihrer Zeit von 2020 bis 2024 gelangen ihr in 47 Pflichtspielen insgesamt 16 Treffer.

Bei den Gästinnen startete gegenüber dem 2:0-Heimerfolg gegen den Hamburger SV U 23-Nationalspielerin Loreen Bender (für Valentina Mädl) und bedankte sich gleich mit dem Führungstor. Die beiden Offensivspielerinnen Paulina Tomasiak (nach muskulärer Verletzung) und Vanessa Fudalla (nach Krankheit) standen erstmals wieder im Aufgebot.

Dafür verpasste Lobke Loonen die Partie. Sana Coskun (Muskel-Sehnen-Verletzung), Melissa Friedrich (Aufbautraining) und Amy Wrigge (Kreuzbandriss) fielen weiterhin aus.

Bender ins kurze Eck

In der ersten halben Stunde waren die Leverkusenerinnen aktiver und auch torgefährlicher. So musste VfB-Torhüterin Laura Giuliani im Anschluss an einen Eckball gegen die aufgerückte Abwehrspielerin Selina Ostermeier retten. Auch bei einem Abschluss von U 23-Nationalverteidigerin Estrella Merino Gonzalez war sie auf dem Posten.

Der Führungstreffer für Bayer 04, den Loreen Bender erzielte, war daher auch verdient. Die Rheinländerinnen profitierten dabei von einem Ballverlust von Adriana Achcinska in der eigenen Hälfte und schalteten dann schnell um. Nach einem guten Zusammenspiel von Sofie Zdebel und Cornelia Kramer zog Loreen Bender aus vollem Lauf kraftvoll von der Strafraumgrenze ab und traf zum 0:1 (20.) ins kurze Eck.

Nach dem Rückstand verstärkte der VfB seine Offensivbemühungen, wurde allerdings nur bei zwei Distanzschüssen gefährlich. Zunächst strich ein Schlenzer von Yuka Hirano knapp am Pfosten vorbei. Dann probierte es Nicole Billa nach einem hohen Ballgewinn sogar aus mehr als 30 Metern, setzte ihren Versuch aber ein wenig zu hoch an. Deshalb ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Kabinen.

Redzepi trifft traumhaft

Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Stuttgarterinnen sofort die Initiative – und belohnten sich schon nach wenigen Sekunden mit dem Ausgleich. Dafina Redzepi traf traumhaft aus rund 22 Metern in den rechten Torwinkel zum 1:1 (46.).

Bayer 04 hatte in dieser Phase scheinbar komplett den Faden verloren und ließ weitere Gelegenheiten zu, die der VfB allerdings nicht nutzen konnte. Stattdessen wurden die Schwäbinnen eiskalt ausgekontert. Die nur zwei Minuten zuvor eingewechselte Valentina Mädl eroberte kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball und leitete den schnellen Gegenangriff ein. Etwa 25 Meter vor dem Tor setzte die Österreicherin die mitgelaufene Maja Sternad ein, die entschlossen in die Strafraum eindrang und den Ball zum 1:2 (56.) in die lange Ecke platzierte.

Mädl legt erneut vor

VfB-Trainer Nico Schneck reagierte mit einigen offensiven Wechseln, brachte unter anderem die Junioren-Nationalspielerinnen Rosa Rückert, Mira Arouna und Muriel Dürr. Das sollte sich in der Schlussphase auszahlen, auch wenn Kapitänin Maximiliane Rall zunächst noch aus halbrechter Position das Außennetz traf. Nur wenig später war jedoch die eingewechselte Mira Arouna nach einer Freistoßflanke von Dafina Redzepi zur Stelle und beförderte den Ball mit einem langen Bein zum umjubelten 2:2 (86.) ins Netz.

Zum erhofften Punktgewinn reichte es für die Gastgeberinnen am Ende dennoch nicht. In der Nachspielzeit traf die nur fünf Minuten zuvor ins Spiel gekommene Leverkusener Angreiferin Caroline Kehrer zum 2:3 (90.+2). Erneut glänzte Valentina Mädl dabei als Vorbereiterin. Der VfB ging in seinem fünften Heimspiel zum vierten Mal leer aus und liegt weiterhin drei Punkte vor der Gefahrenzone der Liga.