Heimstarker HSV gewinnt 6:1 gegen Mainz 05

Der Hamburger SV bleibt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga vor eigenem Publikum ungeschlagen. Das Team von Trainer Rodolfo Cardoso bezwang zum Auftakt des 10. Spieltages den Aufsteiger und Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 vor allem dank einer starken ersten Halbzeit 6:1 (4:1) und verließ zumindest vorerst die Abstiegsplätze. Alle neun Punkte holte der HSV dabei im Volksparkstadion (zwei Siege und drei Remis).

Vor 3246 Zuschauer*innen stellten die Hanseatinnen im ersten Pflichtspielduell zwischen den beiden Vereinen frühzeitig die Weichen auf Sieg. Camilla Linberg (3./19.) mit ihren Saisontoren fünf und sechs sowie Leila Peneau (15.) und Magou Doucouré (24.) sorgten für eine schnelle 4:0-Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Nadine Anstatt (41.).

Bis in die Schlussphase blieb es bei diesem Zwischenstand. Dann aber bauten Nikola Karczewska (87.) und Svea Stodt (90.) den Vorsprung weiter aus. Für die Mainzerinnen war es im zehnten Saisonspiel auch die zehnte Niederlage. Der Abstand zum rettenden zwölften Rang, den aktuell der HSV belegt, wuchs auf neun Punkte.

Machtens: "Wichtig und verdient"

"Der Sieg war sehr wichtig und auch in der Höhe verdient", sagte HSV-Kapitänin Pauline Machtens: "Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir viele Chancen. Die frühe Führung hat uns Rückendeckung gegeben, in der zweiten Halbzeit konnten wir es dann ein wenig herunterspielen. Mainz hat dann noch einmal alles reingeworfen. Aber insgesamt haben wir defensiv stabil gestanden und dann nichts mehr anbrennen lassen. Wir sind zuhause in dieser Saison sehr stark. Umso mehr muss es jetzt auch unser Anspruch sein, diese Leistungen auch auswärts auf den Platz zu bringen."

Trainer Rodolfo Cardoso meinte: "Wir haben uns ein wenig Luft nach unten verschafft und setzen gleichzeitig unsere Konkurrenz unter Druck. Entscheidend ist, dass wir bei uns bleiben. Das Team hat eine starke Leistung gezeigt, die Tore erzielt und sich für den gezeigten Einsatz belohnt. Gerade in einer Phase wie dieser, in der wir die Punkte dringend benötigen, hat die Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt."

Der Mainzer Trainer Takashi Yamashita erklärte: "Was man leider sehr früh gesehen hat, war die Tatsache, dass der HSV es mehr wollte als wir. Sie waren in jeder Aktion mit mehr Überzeugung dabei, schneller und robuster. Wir mussten hinterherlaufen, das war entscheidend. In der zweiten Halbzeit haben wir es ein bisschen besser gemacht. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass der HSV aufgrund der Führung etwas weniger gemacht hat. Das war leider die bislang schwächste Leistung von uns in dieser Saison, so ehrlich müssen wir sein."

Cardoso stellt dreimal um

HSV-Trainer Rodolfo Cardoso nahm im Vergleich zur jüngsten Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen (0:2) drei Veränderungen in seiner Anfangsformation vor. Außenverteidigerin Jonna Wrede, Mittelfeldspielerin Leila Peneau und Angreiferin Nikola Karczewska, die später an drei Toren beteiligt war, rückten neu in die Startelf. Dafür nahmen Nigar Mirzaliyeva, Leni Marie Eggert und Melanie Brunnthaler zunächst auf der Bank Platz.

Beim 1. FSV Mainz 05 entschied sich Trainer Takashi Yamashita gegenüber dem 1:3 im Aufsteigerduell gegen den VfB Stuttgart für zwei Umstellungen. Marina Georgieva und Mattson Strickler erhielten diesmal den Vorzug gegenüber Lara Martin und Vital Kats.

Linberg schnürt Doppelpack

Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart in die Begegnung. Nach einem Eckball von Svea Stoldt von der rechten Seite setzte sich Camilla Linberg im Kopfballduell gegen Emma Junold durch und beförderte die Kugel zum frühen 1:0 (3.) ins Netz.

Damit gaben sich die Hanseatinnen jedoch nicht zufrieden, sondern setzten konsequent nach. Nach einem gelungenen Zusammenspiel mit Carla Morich und Paulina Bartz schlenzte Leila Peneau den Ball aus 20 Metern zum 2:0 (15.) ins lange Eck. Mit ihrem zweiten Treffer in der Partie erhöhte Camilla Linberg nach einer Kopfballverlängerung von Nikola Karczewska auf 3:0 (19.), ehe Magou Doucouré mit einem wuchtigen Abschluss zum 4:0 (24.) ebenso wie zuvor Leila Peneau ihr erstes Bundesligator erzielte. Erneut glänzte Mittelstürmerin Nikola Karczewska als Vorbereiterin.

Nachdem Carla Morich nach etwas mehr als einer halben Stunde die große Chance zum 5:0 vergeben hatte, kamen die Gästinnen ein wenig besser in die Partie und belohnten sich auch kurz vor der Pause. HSV-Torhüterin Kinga Szemik konnte zwar einen Schuss von Gentiana Fetaj nach einem Zuspiel von Kara Bathmann noch abwehren. Nadine Anstatt staubte jedoch ab und verkürzte für die Mainzerinnen auf 4:1 (41.).

Drei Wechsel zur Halbzeit

Zur Pause reagierte FSV-Trainer Takashi Yamashita mit gleich drei Wechseln auf den deutlichen Rückstand. Lara Martin (für Emma Junold), Leonie Stöhr (für Maja Lara Pageler) und Sabina Jackson (für Suguri Hashitani) sollten für frischen Wind sorgen. Schon nach wenigen Minuten legte Lara Martin gut für Gentiana Fetaj auf, die jedoch beim Abschluss den Ball nicht optimal traf. Deshalb konnte Svea Stoldt kurz vor der Torlinie klären.

Insgesamt gestaltete der 1. FSV Mainz 05 die zweite Halbzeit ausgeglichener, konnte sich aber nur wenige gute Tormöglichkeiten erarbeiten, so dass der Dreier für den HSV nicht mehr ernsthaft in Gefahr geriet. Stattdessen schraubten die Gastgeberinnen das Ergebnis in der Schlussphase noch in die Höhe. Nikola Karczewska verwertete ein Zuspiel von Paulina Bartz zum 5:1 (87.), ehe Svea Stoldt mit einem direkt verwandelten Freistoß den 6:1-Endstand (90.) herstellte.