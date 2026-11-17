Gleich mehrere Jubiläen und Premieren gab es am 10. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. So absolvierte Nationalspielerin Klara Bühl beim 4:1-Auswärtserfolg von Ligaprimus FC Bayern München im Topspiel beim Verfolger VfL Wolfsburg ihren 200. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse. 70-mal lief die 25 Jahre alte Flügelstürmerin für den SC Freiburg auf, 130-mal für den FC Bayern. In ihrem Jubiläumsspiel bereitete Bühl auch noch zwei Treffer direkt vor. Im Fakten-Flash wirft DFB.de einen Blick auf die spannendsten Zahlen, Daten und Fakten des 10. Spieltages.

Ebenfalls ihr 200. Bundesligaspiel bestritt Mittelfeldspielerin Lina Hausicke vom 1. FC Union Berlin ausgerechnet in der Partie bei ihrem langjährigen Verein SV Werder Bremen (0:2). In 53 Begegnungen kam die 28-Jährige für den FC Carl Zeiss Jena zum Einsatz, 137 Spiele absolvierte sie für den SV Werder und bislang zehn Partien für Union Berlin.

Gwinns 100. Einsatz im FCB-Trikot

Eine runde Sache war der Erfolg in Wolfsburg auch für Bayern Münchens DFB-Kapitänin Giulia Gwinn, die zum 100. Einsatz für ihren aktuellen Klub in der Frauen-Bundesliga kam. Zuvor war die 27 Jahre alte Außenverteidigerin 71-mal für den SC Freiburg aktiv.

Fünf Spielerinnen erzielten am 10. Spieltag ihren ersten Bundesligatreffer: Leïla Peneau und Magou Doucouré für den Hamburger SV (beim 6:1 gegen den 1. FSV Mainz 05), Cecilie Fløe für den VfL Wolfsburg, Bernadette Amani für den FC Bayern München und Hanna Bennison für Eintracht Frankfurt (beim 5:1-Auswärtssieg bei RB Leipzig). Amani ließ ihrer Premiere noch ein zweites Tor folgen und hatte damit entscheidenden Anteil am Sieg in Wolfsburg. Besonders bemerkenswert: Beide Tore erzielte die 1,63 Meter große Nationalspielerin der Elfenbeinküste per Kopfball.

Karl vor neuem Rekord

Kapitänin Lisa Karl vom SC Freiburg absolvierte im badischen Derby bei der TSG Hoffenheim (0:1) ihr 195. Bundesligaspiel für die Breisgauerinnen. Damit schloss sie zur bislang alleinigen Rekordspielerin Hasret Kayıkçı auf. Schon am Sonntag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) könnte Lisa Karl eine neue Vereinsbestmarke aufstellen. Ihre sämtlichen Einsätze in der höchsten Spielklasse absolvierte die 29 Jahre alte Außenverteidigerin für den Sport-Club.

Redzepi äußerst auffällig

Beim abschließenden 3:2-Auswärtssieg von Bayer 04 Leverkusen beim VfB Stuttgart fielen fünf Tore aus 27 Abschlüssen, obwohl rein statistisch nur eine Großchance registriert wurde. Diese gehörte dem VfB und wurde von U 23-Nationalspielerin Mira Arouna zum zwischenzeitlichen 2:2 verwertet. Die eingewechselte Valentina Mädl bereitete zwei Leverkusener Tore vor, obwohl sie selbst keinen Torschuss abgab und lediglich 37,8 Bruttominuten auf dem Platz stand. Gemeinsam mit Klara Bühl (FC Bayern München) und Paulina Bartz (Hamburger SV) stellte sie damit den Assist-Bestwert des Spieltags auf.

Bayer-Mittelstürmerin Caroline Kehrer reichten 7,5 Minuten Bruttospielzeit, um den späten Siegtreffer zu erzielen. Sie gab in dieser Zeit zwei Torschüsse ab. Stuttgarts U 23-Nationalspielerin Dafina Redzepi war an beiden VfB-Toren direkt beteiligt: Sie erzielte einen sehenswerten Treffer und glänzte einmal als Vorbereiterin. Außerdem bestritt sie 51 Zweikämpfe - elf mehr als jede andere Spielerin an diesem Spieltag.

Dallmann rückt weiter vor

Nationalspielerin Linda Dallmann vom FC Bayern München erzielte in Wolfsburg ihr insgesamt 75. Bundesligator. Es war zugleich ihr 47. Treffer für den FCB, womit sie nun alleinige Vierte der vereinsinternen Torjägerinnenliste ist. Rekordhalterin ist Nina Aigner mit 107 Toren. Dallmann bestritt außerdem ihren 302. Einsatz in der Bundesliga und liegt nun gemeinsam mit Simone Laudehr auf Rang 15 der ewigen Einsatzrangliste. Spitzenreiterin ist Melanie Hoffmann mit 396 Spielen.

Anstatts zweites Saisontor

Angreiferin Nadine Anstatt erzielte beim 1:6 in Hamburg ihr zweites Saisontor für den 1. FSV Mainz 05. Die 31-Jährige ist bislang die einzige Mainzer Spielerin mit mehr als einem Treffer in dieser Saison. Für ihr Tor benötigte sie nur einen Abschluss und verwertete die einzige Mainzer Großchance. Die zehnte Niederlage im zehnten Spiel konnte aber auch die gebürtige Mainzerin nicht verhindern.

Harsch trifft ganz spät

Die TSG Hoffenheim gab im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:0) 22 Torschüsse ab - mehr als jede andere Mannschaft. Die Breisgauerinnen blockten neun dieser Abschlüsse und stellten damit ebenfalls den Höchstwert des Spieltages auf. Der entscheidende Treffer durch Franziska Harsch fiel erst in der Nachspielzeit. Dabei standen der 29 Jahre alten Mittelfeldspielerin nach ihrer Einwechselung lediglich 6,8 Bruttominuten auf dem Platz zur Verfügung. Dennoch gab sie in dieser kurzen Zeit drei Torschüsse ab und verwertete die für sie registrierte Großchance.

Blomqvist gut in Form

Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt verteilte seine fünf Tore beim 5:1 in Leipzig auf fünf verschiedene Spielerinnen. Rebecka Blomqvist war mit einem Treffer und einer Vorlage als einzige Frankfurterin an zwei Toren direkt beteiligt. Die Eintracht erspielte sich sechs Großchancen und damit die meisten aller Teams. Drei davon wurden verwertet.

HSV sehr zweikampfstark

HSV-Offensivspielerin Camilla Linberg erzielte beim 6:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 zwei Tore. Die 27 Jahre alte Norwegerin, die erst im Januar in die Hansestadt gewechselt war, erhöhte ihre Bilanz damit auf elf Treffer in diesem Kalenderjahr. Die vereinsinterne Rekordhalterin ist Tanja Vreden mit 85 Toren. Kurioses Zahlenspiel: Die Nettospielzeit von Camilla Linberg betrug bis zu ihrer Auswechslung in der Schlussphase 52,6 Minuten und ihre Passquote ebenfalls exakt 52,6 Prozent. Der HSV gewann gegen Mainz 61,2 Prozent seiner Zweikämpfe - es war die beste Quote des gesamten Spieltages.

FC Bayern mit Bestwerten

Bayern München stellte beim 4:1 in Wolfsburg mit 816 Ballbesitzphasen, 674 Pässen und einer Passquote von 90,1 Prozent drei Bestwerte für den 10. Spieltag auf. Außerdem wies das Spitzenspiel mit 65,0 Minuten auch die höchste Nettospielzeit auf. Hoffenheim gegen Freiburg lag mit 64,9 Minuten nur knapp dahinter. Die Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Köln kam dagegen lediglich auf 46,2 Minuten.