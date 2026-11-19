Der 11. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga beginnt am Freitag (ab 18.30 Uhr live, auf MagentaSport und DAZN) mit der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen. Am Samstag (ab 14 Uhr live auf MagentaSport und DAZN) trifft der 1. FC Köln auf Werder Bremen. Am Montag (ab 18 Uhr live auf MagentaSport, DAZN und Sport1) empfängt Meister und Tabellenführer FC Bayern München die TSG Hoffenheim zur letzten Partie vor der Länderspielpause. Karten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 11. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 11. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 11. Spieltag laufen im Free-TV?

Das Montagsspiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 11. Spieltag?

Die Partien des 11. Spieltags werden zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 18.30 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (12 und 14 Uhr), sowie drei weitere am Sonntag (14, 16 und 18.30 Uhr). Am Montag wird der Spieltag mit der letzten Partie (ab 18 Uhr) beendet.

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Zudem gibt es jeden Dienstag um 18.15 Uhr die Highlightshow auf DFB.TV.

Der 11. Spieltag

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Union Berlin – Bayer 04 Leverkusen

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – SV Werder Bremen

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SC Freiburg – VfB Stuttgart

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport, und DAZN)

1. FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

FC Bayern München – TSG Hoffenheim