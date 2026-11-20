Bayer 04 Leverkusen setzte den Aufwärtstrend in der Google Pixel Frauen-Bundesliga auch zum Auftakt des 11. Spieltages fort. Das Team von Trainer Roberto Pätzold gewann seine Auswärtspartie beim 1. FC Union Berlin 3:0 (2:0) und rückte dank des dritten Dreiers in Folge zumindest über Nacht auf den dritten Tabellenplatz vor, der am Saisonende die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb bedeuten würde.

Vor 6072 Zuschauer*innen im Stadion An der Alten Försterei brachte ein Doppelschlag durch Maja Sternad (9.) und die gebürtige Berlinerin Marlene Müller (11.) die Rheinländerinnen schon in der Anfangsphase auf die Siegerinnenstraße. In der zweiten Halbzeit machte Valentina Mädl (60.) alles klar. Für Union ging damit auch das dritte Duell mit Bayer 04 verloren. In der Vorsaison waren die "Eisernen" 2:3 und 1:2 unterlegen.

Müller: "Frühe Führung tat gut"

"Wir sind eigentlich gut ins Spiel gestartet, kassieren dann aber mit dem ersten Schuss das Gegentor und direkt danach den nächsten Treffer", sagte Union-Trainerin Marie-Louise Eta im Interview. "Wir haben uns nicht aufgegeben, sondern weiter gekämpft und alles versucht. Im letzten Drittel haben uns aber die nötige Konsequenz und Überzeugung gefehlt. Unter dem Strich ist die Niederlage aus meiner Sicht zu hoch ausgefallen."

Leverkusens Torschützin Marlene Müller erklärte: "Es ist immer etwas Besonderes, in Berlin zu spielen. Wir hatten uns vorgenommen, Union nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die schnelle 2:0-Führung hat uns gut getan."

Ihre Teamkollegin Maja Sternad meinte: "Es war ein gutes Spiel von uns, ich bin stolz auf die Mannschaft. Es ist unser Ziel, um Platz drei mitzuspielen. Aktuell sieht es gut aus."

Wiedersehen für Gräwe

Im Vergleich zur Niederlage bei ihrem Ex-Klub SV Werder Bremen (0:2) entschied sich Union-Trainerin Marie-Louise Eta lediglich für eine Umstellung in ihrer Anfangsformation. Für Defensivspielerin Jella Veit startete Angreiferin Eileen Campbell.

Auf ihren früheren Verein traf Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe, die von 2021 bis 2023 für Bayer 04 Leverkusen am Ball war. In 37 Pflichtspielen erzielte sie einen Treffer. Weiterhin verzichten mussten die Berlinerinnen auf Anna Aehling, Korina Janež und Nelly Smolarczyk.

Trotz der kurzen Trainingswoche nach dem späten 3:2-Auswärtserfolg am Montag beim VfB Stuttgart nahm auch Leverkusens Trainer Roberto Pätzold nur eine Veränderung in seiner Startelf vor. Die spätere Torschützin Valentina Mädl rückte für ihre österreichische Landsfrau Claudia Wenger ins Team. Die zuletzt angeschlagen fehlende Lobke Loonen kehrte in den Kader zurück, kam aber nicht zum Einsatz. Sana Coskun (Muskel-Sehnen-Verletzung), Melissa Friedrich (Aufbautraining) und Amy Wrigge (Kreuzbandriss) fielen weiterhin aus.

Sternad trifft und legt vor

In einer intensiven Anfangsphase verzeichnete der 1. FC Union durch Lisanne Gräwe, die etwas zu zentral abzog, und Nele Bauereisen, die eine Flanke von Judit Pujols in Richtung Tor beförderte, die ersten beiden Abschlüsse. Leverkusens Torhüterin Rafaela Borggräfe hatte jedoch keine Mühe, jeweils sicher zu parieren.

Stattdessen gerieten die "Eisernen" durch einen Doppelschlag der Gästinnen auf die Verliererstraße. Zunächst legte Cornelia Kramer nach einer Rechtsflanke von U 23-Nationalspielerin Estrella Merino Gonzalez am zweiten Pfosten per Kopf zurück auf Maja Sternad, die zum 0:1 (9.) traf. Union-Abwehrspielerin Samantha Steuerwald erwischte die Kugel bei ihrer versuchten Rettungsaktion erst hinter der Torlinie. Nur wenig später legten die Rheinländerinnen nach. Maja Sternad wurde auf dem rechten Flügel in Szene gesetzt, lief parallel zur Torauslinie und legte maßgerecht für Marlene Müller auf, die völlig frei vom Elfmeterpunkt zum 0:2 (11.) verwandelte. Die Außenbahnspielerin, die im Sommer vom Ligakonkurrenten RB Leipzig gekommen war, traf damit erstmals für Bayer 04.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Gastgeberinnen zwar zu einzelnen Möglichkeiten, wirklich gefährlich wurde es aber nur selten. Ein Kopfball von Eileen Campbell nach einer Flanke von Jill Janssens ging über das Tor. Ein Distanzschuss der Österreicherin landete in den Armen von Rafaela Borggräfe. Bayer 04 war einem dritten Treffer zwischenzeitlich sogar näher. Es ging jedoch mit einer Leverkusener Zwei-Tore-Führung in die Kabinen.

Mädl staubt entschlossen ab

Nach der Pause hatte erneut Eileen Campbell die Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen. Sie ließ sich jedoch zu weit nach rechts abdrängen und konnte Rafaela Borggräfe deshalb mit ihrem Abschluss nicht in Verlegenheit bringen. Dafür musste nach einer Stunde erneut Union-Torfrau Nadine Böhi hinter sich greifen. Nachdem ein 25-Meter-Schuss von U 23-Nationalspielerin Sofie Zdebel an die Latte geprallt war, reagierte Valentina Mädl am schnellsten und staubte entschlossen zum 0:3 (60.) ab.

Danach reagierte Marie-Louise Eta und wechselte innerhalb weniger Minuten mit Naika Reissner, Dina Orschmann, Leela Egli und Kapitänin Lisa Heiseler gleich vier frische Offensivspielerinnen ein. Zunächst hatte jedoch Valentina Mädl sogar den vierten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber an der gut reagierenden Nadine Böhi.

In der Folgezeit häuften sich jedoch die Torszenen vor dem Leverkusener Gehäuse. Ein wuchtiger Distanzschuss von U 23-Nationalverteidigerin Tomke Schneider ging vorbei, Dina Orschmann schloss aus vielversprechender Position zu schwach ab. In der Schlussphase war auch ein Versuch von Eileen Campbell zu hoch angesetzt, so dass der 1. FC Union nicht nur die zweite Niederlage nacheinander hinnehmen musste, sondern auch erneut ohne eigenes Tor blieb.