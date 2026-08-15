Doppelpack Bühl: FC Bayern gewinnt den Supercup

Der FC Bayern München hat auch die dritte Auflage des Google Pixel Supercup der Frauen gewonnen. Nach dem 1:0 zum Start 2024 und dem 4:2 im Vorjahr setzte sich der Doublesieger der Vorsaison in Ingolstadt im dritten Duell mit dem VfL Wolfsburg 3:0 (2:0) durch und nahm die Trophäe aus den Händen von Bundestrainer Christian Wück und DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich entgegen. Klara Bühl (45.+4, 46.) schnürte einen Doppelpack vor und nach der Pause, Jovana Damnjanovic (32.) traf zuvor zur Führung.

Die "Wölfinnen" erwischten den besseren Start und hatten durch einen doppelt geblockten Abschluss von Cora Zicai nach Flanke von Svenja Huth (5.) und einen Kopfball Huths ans Außennetz (22.) die ersten guten Gelegenheiten.

Die Münchnerinnen taten sich dagegen im Spiel nach vorne zunächst schwer, profitierten dann von einem kuriosen Treffer. Eine Freistoßflanke köpfte Damnjanovic in hohem Bogen auf das von Stina Johannes gehütete Wolfsburger Tor, die den Ball zwar problemlos fing, nach einem Kontakt mit dem Pfosten aber scheinbar hinter die Torlinie fiel. Schiedsrichterin Angelika Söder entschied auf Tor.

Bühl trifft vor und nach der Pause

Es blieb auch danach ein Spiel auf Augenhöhe und Wolfsburg suchte nach einer schnellen Antwort: Zicai zog wenig später von der Strafraumgrenze ab, traf aber nur den Außenpfosten (39.). Die Münchnerinnen dagegen schlugen noch vor der Pause ein zweites Mal zu. Klara Bühl zirkelte einen Freistoß aus dem Halbfeld aus 25 Metern aufs lange Eck und überrumpelte damit Johannes.

Und gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erstickten die Münchnerinnen jeden Wolfsburger Hoffnungsschimmer: Nach Ballgewinn und schnellem Umschalten über Alara setzte Bühl den Ball aus halblinker Position trocken ins lange Eck. Der FC Bayern blieb dran und hatte nach Ecke Alara durch einen Kopfball von Glodis Viggosdottir die nächste Chance (52.).

Wolfsburg lässt Chancen ungenutzt

Der VfL gab sich nicht geschlagen, suchte trotz des Rückstands weiter den Weg nach vorne und hatte in der 65. Minute die doppelte Gelegenheit auf das 1:3. Zuerst scheiterte Huth im Eins-gegen-Eins an Keeperin Ena Mahmutovic, dann setzte Lara Prasnikar den Nachschuss knapp neben das Tor. Auf der Gegenseite lenkte Johannes einen Distanzschuss von Damnjanovic über die Latte (68.).

Wolfsburg versuchte es unverdrossen weiter: Huth tauchte nach feiner Seitenverlagerung von Zicai wieder vor Mahmutovic auf, doch wieder behielt die Bayern-Schlussfrau die Oberhand (75.). Bei Ella Peddermors' Schlenzer packte Mahmutovic im Nachfassen (79.) zu.

Auf Münchner Seite versuchte sich die frisch eingewechselte Sophie Proost aus der Distanz (81.). Der VfL hatte nun auch Pech: Sophia Kleinherne traf aus 20 Metern nur die Querlatte (84.). So hatte der Drei-Tore-Abstand bis zum Abpfiff Bestand.