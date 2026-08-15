Google Pixel Supercup der Frauen

Das sind die Aufstellungen für den Google Pixel Supercup der Frauen

15.08.2026
Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Das erste Highlight der neuen Saison im Frauenfußball steht an: Beim Google Pixel Supercup der Frauen spielen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg heute (ab 19.30 Uhr, live bei DF1, MagentaTV und DFB.TV) in Ingolstadt den ersten Titel 2026/2027 aus. Bayern-Trainer José Barcala und Wolfsburg-Coach Stephan Lerch setzen auf folgende Startaufstellungen.

FC Bayern München: 1 Mahmutovic - 3 Pedersen, 4 Viggosdottir (C), 5 Eriksson, 9 Damnjanovic, 10 Dallmann, 14 Alara, 17 Bühl, 19 Naschenweng, 21 Harder, 27 Caruso.

VfL Wolfsburg: 1 Johannes - 2 Bjelde, 3 Carleer, 5 Peddemors, 6 Minge, 10 Huth (C), 15 Arasniewicz, 16 Küver, 28 Zicai, 38 Kerim-Lindland, 39 Linder.

Kategorien: Google Pixel Supercup der Frauen

Autor: dfb

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