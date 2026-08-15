Google Pixel Supercup der Frauen
Das sind die Aufstellungen für den Google Pixel Supercup der Frauen
Das erste Highlight der neuen Saison im Frauenfußball steht an: Beim Google Pixel Supercup der Frauen spielen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg heute (ab 19.30 Uhr, live bei DF1, MagentaTV und DFB.TV) in Ingolstadt den ersten Titel 2026/2027 aus. Bayern-Trainer José Barcala und Wolfsburg-Coach Stephan Lerch setzen auf folgende Startaufstellungen.
FC Bayern München: 1 Mahmutovic - 3 Pedersen, 4 Viggosdottir (C), 5 Eriksson, 9 Damnjanovic, 10 Dallmann, 14 Alara, 17 Bühl, 19 Naschenweng, 21 Harder, 27 Caruso.
VfL Wolfsburg: 1 Johannes - 2 Bjelde, 3 Carleer, 5 Peddemors, 6 Minge, 10 Huth (C), 15 Arasniewicz, 16 Küver, 28 Zicai, 38 Kerim-Lindland, 39 Linder.
Kategorien: Google Pixel Supercup der Frauen
Autor: dfb
Doppelpack Bühl: FC Bayern gewinnt den Supercup
Der FC Bayern München hat auch die dritte Auflage des Google Pixel Supercup der Frauen gewonnen. Nach dem 1:0 2024 und dem 4:2 im Vorjahr setzte sich der Doublesieger der Vorsaison in Ingolstadt im dritten Duell mit dem VfL Wolfsburg 3:0 (2:0) durch.
FAQ zum Google Pixel Super Cup der Frauen: Das müssen Fans wissen
Heute (ab 19.30 Uhr) läutet der Google Pixel Supercup der Frauen zwischen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg die Saison 2026/2027 ein. DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen dazu.
Google Pixel Supercup der Frauen live auf DFB.TV
Heute (ab 19.30 Uhr) steigt in Ingolstadt der Google Pixel Supercup der Frauen. Fans können das Duell zwischen dem FC Bayern München und VfL Wolfsburg live auf DFB.TV verfolgen. Auch im DFB-Pokal der Frauen ist DFB.TV live dabei.