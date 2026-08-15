Das sind die Aufstellungen für den Google Pixel Supercup der Frauen

Das erste Highlight der neuen Saison im Frauenfußball steht an: Beim Google Pixel Supercup der Frauen spielen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg heute (ab 19.30 Uhr, live bei DF1, MagentaTV und DFB.TV) in Ingolstadt den ersten Titel 2026/2027 aus. Bayern-Trainer José Barcala und Wolfsburg-Coach Stephan Lerch setzen auf folgende Startaufstellungen.

FC Bayern München: 1 Mahmutovic - 3 Pedersen, 4 Viggosdottir (C), 5 Eriksson, 9 Damnjanovic, 10 Dallmann, 14 Alara, 17 Bühl, 19 Naschenweng, 21 Harder, 27 Caruso.

VfL Wolfsburg: 1 Johannes - 2 Bjelde, 3 Carleer, 5 Peddemors, 6 Minge, 10 Huth (C), 15 Arasniewicz, 16 Küver, 28 Zicai, 38 Kerim-Lindland, 39 Linder.