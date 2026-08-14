Google Pixel Supercup der Frauen live auf DFB.TV

Am Samstag (ab 19.30 Uhr) steigt in Ingolstadt der Google Pixel Supercup der Frauen. Fans können das Duell zwischen Doublegewinner FC Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg live auf DFB.TV verfolgen. Die Übertragung beginnt bereits um 19 Uhr und damit 30 Minuten vor Anpfiff. So sind die Zuschauer*innen schon vor dem ersten Pfiff ganz nah dran und werden mit Analysen, Einschätzungen und Stimmen auf das Spiel eingestimmt.

Durch die Sendung führt Moderatorin Caroline Labes, die gemeinsam mit Welt- und Europameisterin Renate Lingor als Expertin auf die Partie vorausblickt. Das Duo ordnet die Ausgangslage ein, blickt auf beide Mannschaften und stimmt auf das Duell um den ersten Titel der neuen Saison ein. Steffen Bohleber kommentiert gemeinsam mit Renate Lingor anschließend die Begegnung.

Zusätzlich dürfen sich die Fans auf Einblicke in die Pressekonferenz vor dem Google Pixel Supercup freuen. Dort kamen Chefcoach José Barcala und Pernille Harder vom FC Bayern München sowie VfL-Trainer Stephan Lerch und Camilla Küver zu Wort. Ihre Einschätzungen liefern einen Vorgeschmack auf das Aufeinandertreffen in Ingolstadt.

DFB.TV zeigt Schalker Pokalpremiere live

Auch rund um die Partie bietet DFB.TV zahlreiche Stimmen aus dem deutschen Frauenfußball. Vor dem Anpfiff sind Bundestrainer Christian Wück, Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern München, und VfL-Cheftrainer Stephan Lerch im Interview zu Gast. In der Halbzeitpause spricht Moderatorin Caroline Labes mit Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball.

Damit begleitet DFB.TV den Google Pixel Supercup der Frauen nicht nur über die gesamten 90 Minuten, sondern bietet den Fans bereits vor dem Anpfiff und während der Halbzeitpause Hintergründe, Analysen und Stimmen direkt aus Ingolstadt.

Und auch im DFB-Pokal der Frauen dürfen sich die Fans am Wochenende auf Livefußball freuen. Am Samstag (ab 15 Uhr) überträgt DFB.TV das Playoff-Duell zwischen Schalke 04 und Hannover 96 (das sagt S04-Kapitänin Pauline Dallmann zur Pokalpremiere), am Sonntag (ab 15 Uhr) die Partie FC St. Pauli gegen SV Meppen.