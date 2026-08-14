S04-Kapitänin Pauline Dallmann vor Pokalpremiere: "Historische Bedeutung"

Premiere im Parkstadion: Zum ersten Mal nimmt der FC Schalke 04 am DFB-Pokal der Frauen teil. Am Samstag (ab 15 Uhr, live auf DFB.TV) trifft der Aufsteiger in die Frauen-Regionalliga West auf den Nord-Regionalligisten Hannover 96. Im DFB.de-Interview spricht S04-Kapitänin Pauline Dallmann (28) mit Mitarbeiter Peter Haidinger über das Playoffspiel und ein mögliches späteres Duell mit Schwester Linda.

DFB.de: Die S04-Frauen sind zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal dabei. Wie sehr kribbelt es schon, Frau Dallmann?

Pauline Dallmann: Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel in der neuen Saison ist riesengroß. Schließlich hat die Partie für uns auch eine historische Bedeutung.

DFB.de: Ist das Team nach der Vorbereitung bereits bei 100 Prozent?

Dallmann: Wir sind seit gut sechs Wochen im Mannschaftstraining, was aus meiner Sicht der perfekte Zeitrahmen für eine gute Vorbereitung ist. Wir alle fühlen uns fit und gut vorbereitet.

DFB.de: Wie gut sind Sie über den Gegner informiert?

Dallmann: Das Gute am DFB-Pokal ist, dass man gegen Teams aus ganz Deutschland antritt. Ich denke, wir müssen uns primär auf unsere eigenen Stärken konzentrieren, unser Spiel durchdrücken und uns nicht so sehr nach dem Gegner richten.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um die erste Hauptrunde zu erreichen?

Dallmann: Wir werden mit viel Kampf und Leidenschaft in die Partie gehen, wollen an unsere Grenzen gehen. Wir müssen von Anpfiff an sofort da sein, die Zweikämpfe annehmen und den Gegner unter Druck setzen.

DFB.de: Sie haben während Ihrer Karriere schon einige DFB-Pokalspiele bestritten. Was macht für Sie den besonderen Reiz des Wettbewerbs aus?

Dallmann: Sich mit Mannschaften messen zu dürfen, die aus ganz anderen Regionen Deutschlands kommen und auf die wir sonst im Ligabetrieb nicht treffen, finde ich unglaublich spannend. Im DFB-Pokal gibt es immer wieder Überraschungen, weil in einem Spiel grundsätzlich alles möglich ist. Das macht für mich den Reiz des DFB-Pokals aus.

DFB.de: Für einige Spielerinnen im Kader ist es dagegen eine Premiere. Werden Sie der einen oder anderen Tipps geben?

Dallmann: Mit Maike Berentzen und Julia Debitzki haben wir zwei weitere sehr erfahrene Spielerinnen bei uns im Kader, die für die jüngeren Spielerinnen immer gerne als Ansprechpartnerinnen bereitstehen.

DFB.de: Die Gründung der Frauenfußballabteilung beim FC Schalke 04 liegt gerade einmal sechs Jahre zurück. Ist die erstmalige Teilnahme am DFB-Pokal ein weiterer Meilenstein auf dem Weg nach oben?

Dallmann: Mit dem Triple aus Westfalenliga-Meisterschaft sowie Westfalen- und Kreispokalsieg in der zurückliegenden Saison haben wir gezeigt, dass wir uns auch gegen höherklassige Teams durchsetzen können. Wir gehen mit dem FC Schalke 04 aktuell einen guten Weg, haben uns über die zurückliegenden Jahre sehr gut entwickelt.

DFB.de: Eine Woche nach dem Pokalspiel startet die Meisterschaft in der Frauen-Regionalliga West. S04 geht als Aufsteiger ins Rennen. Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?

Dallmann: Wir werden angreifen, wollen möglichst oben mitspielen und uns in der Regionalliga West etablieren. Alles andere wird sich ergeben.

DFB.de: Haben Sie sich die Termine der Derbys gegen Borussia Dortmund im Kalender besonders dick angestrichen?

Dallmann: Natürlich habe ich schon geschaut, wann das große Derby gegen den BVB ansteht. Zum Ende der Hinrunde wird es das erste Aufeinandertreffen geben. Mir ist aktuell aber ein guter Saisonstart viel wichtiger, um eine gute Basis für das BVB-Spiel zu schaffen.

DFB.de: Schalke 04 ist nicht zuletzt auch deshalb im DFB-Pokal dabei, weil der BVB während der zurückliegenden Saison im Westfalenpokal ausgeschaltet werden konnte. Lässt sich das in der Liga wiederholen?

Dallmann: Wie gesagt: Im Pokal ist immer alles möglich. In der Meisterschaft werden wir gegen eine starke Dortmunder Mannschaft alles versuchen, um möglichst erneut als Siegerinnen vom Platz zu gehen.

DFB.de: Wie bewerten Sie die mittel- und langfristigen Perspektiven der S04-Frauen?

Dallmann: In der kommenden Saison startet erstmals die 3. Liga im Frauenfußball. Wir wollen unseren erfolgreichen Weg in unserem eigenen Tempo weitergehen, haben finanziell nicht so große Möglichkeiten wie mancher Konkurrent.

DFB.de: Können Sie sich vorstellen, im besten Fall den Weg bis in die Google Pixel Frauen-Bundesliga mitzugehen?

Dallmann: Das ist schwer zu beantworten, weil es auch maßgeblich davon abhängt, wie sich der Verein und Mannschaft entwickeln. Darüber hinaus muss es beruflich auch passen, um diesen Weg mitzugehen. Nach aktuellem Stand kann ich mir das sehr gut vorstellen, fühle mich grundsätzlich bereit.

DFB.de: Wie schon auf mehreren weiteren Stationen spielen Sie auch beim FC Schalke 04 gemeinsam mit Ihrer Zwillingsschwester Jule von der Laan in einer Mannschaft. Was bedeutet Ihnen das?

Dallmann: Das bedeutet mir wirklich sehr viel, vielleicht sogar alles. Wir waren in unserer Laufbahn bislang nur einmal getrennt, als Jule zur SGS Essen wechselte und dort mit unserer älteren Schwester Linda zusammenspielte. Ich freue mich, dass wir weiterhin diese enge Verbindung haben und abends zusammen auf dem Platz stehen. Jule ist für mich immer der wichtigste Mensch gewesen - und das bleibt auch so.

DFB.de: Sie haben es angesprochen: Nur kurzzeitig waren Sie mal für verschiedene Vereine am Ball. Haben Sie sich damals gegenseitig zu sehr vermisst - oder ist das auch für die Zukunft vorstellbar?

Dallmann: Wir hatten vorher 16 Jahre zusammengespielt und waren quasi mit einem Schlag getrennt. Ich musste mich an diesen Umstand erst gewöhnen, hatte aber immer ein starkes Team um mich herum. Dennoch kann niemand die eigene Zwillingsschwester ersetzen.

DFB.de: Zurück zum Pokalspiel: Rechnen Sie im Parkstadion mit großer Unterstützung?

Dallmann: Beim "Schalke-Tach" konnte man auch das große Interesse am Fußball der Frauen bei den Schalkerinnen und Schalkern spüren. Ich würde mir wünschen, dass zahlreiche Fans uns gegen Hannover 96 unterstützen. Wir haben aktuell gutes Wetter, die Partie findet an einem Samstag statt, die Schalker Profis haben spielfrei. Was will man mehr?

DFB.de: Für den Fall eines Sieges: Würden Sie sich in der ersten Runde ein Duell mit dem FC Bayern München und damit Ihrer älteren Schwester Linda wünschen?

Dallmann: Einem Aufeinandertreffen bereits in der ersten Runde würde ich gerne aus dem Weg gehen. In der zweiten Runde wäre das für mich okay, aber unsere Mama würde sich nicht ganz so darüber freuen. (lacht)