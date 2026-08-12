Garefrekes lost erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen aus

Ex-Nationalspielerin Kerstin Garefrekes, aktuell Co-Trainerin der U 23-Frauen-Nationalmannschaft, lost am kommenden Montag (ab 14 Uhr) am DFB-Campus in Frankfurt am Main die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen aus, die vom 26. bis 28. September ausgetragen wird. Als Ziehungsleiterin fungiert Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball. Die Auslosung wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal des DFB und auf DFB.TV übertragen.

Zuvor werden an diesem Samstag und Sonntag die Playoffs ausgetragen. In der ersten Hauptrunde steigen anschließend auch die 14 Teams der Google Pixel Frauen-Bundesliga der Saison 2025/2026 sowie die beiden bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga der Vorsaison - der VfB Stuttgart und der 1. FSV Mainz 05 - in den Wettbewerb ein.

Für die Auslosung werden die 32 Mannschaften auf zwei Lostöpfe verteilt. In Topf 1 befinden sich die 16 Gewinner der Playoffs, Topf 2 umfasst die 14 Bundesligisten der Vorsaison sowie die beiden bestplatzierten Zweitligisten.