DFB-Pokal der Männer und Frauen: Derbystar präsentiert offizielle Spielbälle 2026/2027

Gemeinsam Geschichte und Geschichten schreiben: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und DERBYSTAR haben die offiziellen Spielbälle für die DFB-Pokal-Saison 2026/2027 der Männer und Frauen präsentiert.

Basierend auf dem Topmodell Brillant APS von DERBYSTAR vereinen die neuen DFB-Pokal-Spielbälle höchste technische Qualität mit einem markanten, emotionalen Design. Auffällige Neon-Highlights und exemplarische Embleme in unterschiedlichen Größen symbolisieren die Vielfalt der Vereine, die den Wettbewerb Jahr für Jahr prägen, von traditionsreichen Profiklubs bis hin zu ambitionierten Außenseitern.

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Im DFB-Pokal der Frauen und Männer treffen sportliche Qualität, Leidenschaft und große Emotionen aufeinander. Mit dem neuen Spielball wollen wir die Tradition und die besondere Dynamik der Wettbewerbe sichtbar machen."

Besonderes Merkmal des Designs sind zwei "elektrisierende Stränge", die sich in verschiedenen Farben über den gesamten Ball ziehen. Sie stehen sinnbildlich für die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans, die den DFB-Pokal so besonders macht.

Dezente Unterschiede in Farbgestaltung

Die Spielbälle für den Männer- und Frauen-Wettbewerb haben die gleichen charakteristischen Design-Elemente, unterscheiden sich aber dezent in ihrer Grundgestaltung. Während das Modell für den DFB-Pokal der Männer mit einem kräftigen Grauton arbeitet, setzt die Frauen-Variante auf ein helleres Grau als Basisfarbe.

"Der DFB-Pokal lebt von seinen Geschichten: von Favoriten und Herausforderern, von großen Bühnen und überraschenden Helden. Genau diese Vielfalt wollten wir im Design sichtbar machen. Wir freuen uns über die neuen Spielbälle, die die Energie, Leidenschaft und Emotionen des DFB-Pokals in sich tragen", sagt Joachim Böhmer, COO von DERBYSTAR.

Neben den offiziellen Spielbällen umfasst die Ballkollektion erneut Replica- sowie Mini-Ball-Varianten im identischen Design. Alle Produkte können bereits jetzt im DERBYSTAR-Onlineshop vorbestellt werden und sind ab Mitte August 2026 zudem im Sportfachhandel erhältlich.